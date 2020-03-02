Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü maçının ardından

6 saat önce

Maçın ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in açıklaması Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta'nın açıklaması Maçın ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: -"Bir haftada 3 zor maç oynadık.

Maçın ardından

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in açıklaması

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta'nın açıklaması

Maçın ardından

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek:

-"Bir haftada 3 zor maç oynadık. Üç maçta da mağlup olmamak bizim adımıza sevindirici"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta:

"Maçta 2 defa geriye düşmemize rağmen beraberliği yakaladık. Bu geri dönüşü yapan oyuncularıma teşekkür ediyorum"

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Bir haftada 3 zor maç oynadık. Üç maçta da mağlup olmamak bizim adımıza sevindiricidir." dedi.

Şimşek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, İdlib'de şehit olan askerlere rahmet yakınlarına da başsağlığı diledi.

Maça çok kötü başladıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk 20 dakikada mücadele, oyun ve pas anlamında istediklerimizi ortaya koyamadık ama daha sonra bunu düzelttik. İkinci yarı daha iyi oynadık, iki defa öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü koruyamadık. Bir haftada 3 zor maç oynadık. Üç maçta da mağlup olmamak bizim adımıza sevindirici. Kadromuz çok derin değil, neredeyse aynı oyuncularla oynuyoruz ama futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beş maçta bir mağlubiyetimiz var, onu da saymıyoruz. İnşallah güzel günler bizi bekliyor."

Özbalta: "Pozitif oynayıp üretmek istiyoruz"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, bütün şehitlere rahmet diledi.

Özbalta, bu maçın play-off'a kalma adına kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, takımlar arasındaki makasın her hafta daraldığını ifade etti.

Üst sıralara doğru tırmanmak istediklerini anlatan Özbalta, şunları kaydetti:

"Rakip takım da yaşadığı bazı ekonomik sıkıntılardan dolayı bu maçta alacağı 1 puanla ileriye doğru daha da umutlandırıp kümede kalma adına çok rahatlayacaktı. Rakibin hızlı oyuncularla kontratak oyun anlayışıyla oynadığını gördük. Bizim 2 yıldır temellerini attığımız bir oyun sistemimiz var, o düzeni cesaretle oynamaya devam ediyoruz. Öne doğru, pozitif oynayıp üretmek istiyoruz ama gol bölgelerinde yetersiz kaldığımızda bu bizim başımızı ağrıtıyor. Maçta iki defa geriye düşmemize rağmen beraberliği yakaladık. Bu geri dönüşü yapan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum."

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü maçının ardından

Balıkesirspor, Yusuf Şimşek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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