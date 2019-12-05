Son Dakika Haberleri: Ekol Hastanesi Balıkesirspor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile anlaştı
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile anlaştı - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile anlaştı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Ali Tandoğan'ın ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ramazan Kurşunlu'yu getirdi.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile anlaştı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Ali Tandoğan'ın ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ramazan Kurşunlu'yu getirdi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Kurşunlu, 1 yıl opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, Kurşunlu'yu tercih etmelerindeki nedeninin maddi olduğunu söyledi.

Birçok teknik direktörle görüşme yaptıklarını fakat anlaşamadıklarını dile getiren Dağlı, "Ramazan hoca da bizim gibi genç ve dinamik birisi. Ramazan hocayla anlaşmamızdaki en büyük etkenlerden birisi maddiyat. Kendisine Balıkesirspor'un ve takımın durumunu anlattığımızda kendisi bize yardımcı olacağını söyledi. Sonuç olarak biz de yönetimimizle Ramazan hocanın üzerinde karar kıldık." diye konuştu.

Dağlı, Ramazan hocanın kariyerini herkesin bildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz Balıkesir'e heyecan getirebilecek, canla başla koşturabilecek, mücadele edebilecek ve bizim maddi durumumuzu anlayabilecek hocayla çalışma isteğinde bulunduk. Dünden beri 50'ye yakın teknik direktörle görüştük. Bunların arasında 1 milyon, 1,5 milyon dahil, peşinat 500 bin, ev isteyen, araba isteyen ve ekstra teknik heyete araba isteyen teknik adamlar oldu. Biz Balıkesirspor'u düşünüyor ve bir yerlere gelmesini istiyorsak, başından beri söylüyorum, hedefimiz ligde kalmak, kimseyi zora sokmadan düşecek olan takımı ligde tutup, borçları ödemek."

Kurşunlu: "Bizler de başarmak için buradayız"

Bugünden itibaren Balıkesirspor'un başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydeden Ramazan Kurşunlu da çok çalışmaları gerektiğini bildirdi.

Kurşunlu, başarının önemine vurgu yaparak, "Bu armalar, bu büyük camialar başarı ister. Herkes başarı ister. Bizler de başarmak için buradayız. Benim de yaptıklarım ortada. Futbolculuk döneminde herkesin bir hedefi vardır. Hamdolsun bu hedefleri bireysel anlamda yakaladık. Şimdi teknik anlamda hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaktan başka çaremiz yok." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından teknik direktör Kurşunlu, kendisini sezon sonuna kadar Balıkesirspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Balıkesirspor, Kurşunlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:06 Kaynak: AA
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