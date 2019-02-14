Ekol, Körfez fonundan hisselerini geri aldı
1 saat önce
Ekol Lojistik, yüzde 35.97 oranındaki B Grubu paylarının, Invest AD'nin dolaylı olarak tam kontrolüne sahip olduğu Rigond Finance S.A.R.L' den devralması için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.
Ekol Lojistik
, yüzde 35.97 oranındaki B Grubu paylarının, Invest AD'nin dolaylı olarak tam kontrolüne sahip olduğu Rigond Finance S.A.R.L' den devralması için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:20
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