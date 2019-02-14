Son Dakika Haberleri: Ekol, Körfez fonundan hisselerini geri aldı

Ekol, Körfez fonundan hisselerini geri aldı

1 saat önce

Ekol Lojistik, yüzde 35.97 oranındaki B Grubu paylarının, Invest AD'nin dolaylı olarak tam kontrolüne sahip olduğu Rigond Finance S.A.R.L' den devralması için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.

Ekol, Körfez fonundan hisselerini geri aldı, System.String[]
Ekol Lojistik, yüzde 35.97 oranındaki B Grubu paylarının, Invest AD'nin dolaylı olarak tam kontrolüne sahip olduğu Rigond Finance S.A.R.L' den devralması için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:20 

Ekonomi
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