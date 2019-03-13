Ekol Lojistik, Invest Ad ve Sbı Holding'ten Hisselerini Geri Aldı

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, 2010 yılından bu yana Invest AD (Abu Dhabi Investment Company) ve Japon SBI Holdings Inc iştiraki Rigond Finance S.A.R.L' de bulunan yüzde 37 hissesini geri aldı.

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, 2010 yılından bu yana Invest AD (Abu Dhabi Investment Company) ve Japon SBI Holdings Inc iştiraki Rigond Finance S.A.R.L' de bulunan yüzde 37 hissesini geri aldı.



Rekabet Kurumu'nun söz konusu satın alımı onaylamasıyla Ekol Lojistik A.Ş'de önceden yüzde 54.5 hissesi olan Ahmet Musul, devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından yüzde 90'ın üzerinde hisseye sahip oldu.



Rigond Finance'nin kontrolünde olan yüzde 37 hissesini Ekol'ün güçlü finansal yapısı sayesinde geri aldıklarını belirten Ahmet Musul, yasal onay süreçlerinin sona erdiğini belirterek hisse devir ve tescil işlemlerini yakında tamamlayacaklarını söyledi.



Mevcut piyasa koşullarında böylesine bir işlemin yapılmasının önemine dikkat çeken Musul, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Eski ortaklarımız Invest AD ve SBI firmalarına 2010 yılından itibaren muazzam bir hızla büyüyen şirketimize destekleri için teşekkür ederiz. Ekol, hisselerinin Rigond Finance'den geri alınmasıyla birlikte şirketimiz tamamen yerli sermayeli bir şirket haline geldi. Bundan sonraki süreçte şirketimiz büyüme hedeflerine kendinden daha emin adımlarla yol alacak. Avrupa'nın açık ara lider lojistik şirketi olmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca hisselerin geri alınması ile şirketi şirkete bırakma çalışmalarımızın hızlanmasını da sağlayabileceğiz." (Fotoğraflı) - İstanbul

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