Ekoloji Kurtları Büyükşehir'de

Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) yürüttüğü "Ecogeeks İn Action" projesi kapsamında yabancı öğrenci ve öğretmenler Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, yürütülen çevre projeleri hakkında bilgi aldı.

Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) yürüttüğü "Ecogeeks İn Action" projesi kapsamında yabancı öğrenci ve öğretmenler Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, yürütülen çevre projeleri hakkında bilgi aldı.



Türkiye Ulusal Ajansı'nın hibe desteği ile yürütülen 'Ecogeeks İn Action' adlı proje Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Proje kapsamında yabancı öğrenci ve öğretmenler Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ekolojik yaşamın insan yaşamına olan öneminin değinildiği seminerde, kendilerine Ekoloji Kurtları adını veren öğrencilere Büyükşehir Belediyesi'nin çevresel yatırımları anlatıldı. Ziyaretçilere Antalya'nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine adaptasyonu ile ekoloji, geri dönüşüm, katı atık ve biyoçeşitlilik gibi konularda bilgi verildi.



Öğrencilere bilgi verildi



Büyükşehir Belediyesi eğitim salonunda gerçekleşen seminerde ziyaretçilere, Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alperen Erkazancı eşlik etti. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı personeli Dr. Elif Özgür Özbek moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde iklim değişikliğinin Antalya'daki deniz ortamı üzerindeki etkileri anlatıldı.



Kültürlerin kaynaşması destekliyor



Ziyaretçiler Antalya'nın çevresini, doğasını, yaşamını korumayı hep öncelik haline getiren Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci yatırımlarını; gerek slayt gösterimlerinden gerekse bilgilendirme broşürlerinden yakından tanıma imkanı buldu. Kültürlerin kaynaşmasına çok önemli katkı sunan seminerin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. - ANTALYA

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