Ekolojik köprüleri kullanan yaban hayvanları, fotokapanlarda - Son Dakika

YABAN hayvanlarının korunması ve yaban hayvanı kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla 4 farklı bölgede, otoyollar üzerine inşa edilen 'ekolojik köprüler' kullanılmaya başlandı. Yaban hayat için bütünlük oluşturan köprüleri kullanan geyik, karaca, domuz, tilki ve çakal gibi birçok yaban hayvanı da fotokapanlara yansıdı.

Otoyollar, demir yolları, elektrik hatları ve boru hatları; bazı bölgelerde yaban hayatı bölerek, yaban hayvanları için risk oluşturuyor. Bu bölgelerde yaban hayatın bütünlüğünün sağlanarak hayvanların korunması ve olabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla 2015 yılında ekolojik köprü projesi başlatıldı. İlk ekolojik köprü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası tarafında yapıldı. Ardından Niğde-Pozantı-Gülek otoyolu, İzmir- Gebze otoyolu Soma mevkii ve Ankara- Eskişehir hızlı tren hattı güzergahında ekolojik köprüler inşa edildi. Son olarak Konya- Aksaray yolunun Anadolu yaban koyunlarının yaşam alanı olan Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası mevkisinde ekolojik köprü projesinin yapımı sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yapılan ve çimlendirilip, bitki örtüsü ile kaplanarak yaban hayat için bütünlük oluşturan ekolojik köprüler, sahipleri tarafından kullanılmaya başlandı. Yaban hayvanlarının popülasyon yoğunluğunun olduğu alanlarda inşa edilen köprüleri kullanan geyik, karaca, domuz, tilki, çakal gibi birçok yaban hayvanı, fotokapanlarla görüntülendi. Fotokapanlar ile takibe alınan yaban hayvanlarının, su ve beslenme ihtiyaçlarını köprüler sayesinde giderebildikleri gözlendi.