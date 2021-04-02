Ekolojik Kreş'ten Otizm Farkındalık etkinliği - Son Dakika

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğretmenleri, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle düzenledikleri etkinlikte otizme dikkat çekti. Mavi giyinip mavi maske takan, okul bahçesinde bulunan ağaçlara mavi kuş, kelebek ve balonlarla süsleyen öğretmenler, yine farkındalık için mavi balon uçurdu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Haydi Antalya Maviler Uçuşsun, Farkındalık Oluşsun" sloganıyla 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Mavi giy, mavi maske tak, mavi balon uçur, mavi kuş ve kelek yap etkinliğine katılan Döşemealtı Belediyesi Ekolojik kreş öğretmenleri, Otizmin bilinen bir nedeni yada tedavisi olmadığını söyleyerek, "Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeniyiz. Otizm bir hastalık değil farkındalıktır" diye konuştu.

Antalya'nın ilk Türkiye'de ise örnek gösterilen Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğretmenleri, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri kapsamında mavi giysiler giyip mavi maske taktı. Otizm dikkat çekmek için okul bahçesinde bulunan ağaçlara mavi kuş ve kelebekler asan öğretmenler mavi balon uçurdu. Otizmin tek çaresinin erken tanı, yoğun ve sürekli eğitim olduğunu belirten Ekolojik Kreş eğitmenleri, "Sadece bir gün değil her gün otizmin ve eğitiminin farkındayız" açıklamalarında bulundular. - ANTALYA