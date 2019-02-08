Son Dakika Haberleri: Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi Verilecek

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi Verilecek

1 saat önce

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi, doğayla uyumlu yaşamayı ilke edinmiş kişilerin sayısını artırabilmek amacıyla 5 hafta sürecek 'Herkes İçin Ekolojik Okuryazarlık Seminerleri' başlatacak.

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi Verilecek, System.String[]
İZMİR Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi, doğayla uyumlu yaşamayı ilke edinmiş kişilerin sayısını artırabilmek amacıyla 5 hafta sürecek 'Herkes İçin Ekolojik Okuryazarlık Seminerleri' başlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi, doğaya karşı toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla 'Herkes İçin Ekolojik Okuryazarlık Seminerleri' düzenliyor. Doğa ve doğa olaylarına eleştirel bakabilmeyi, sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirebilmeyi hedefleyen 5 haftalık seminer dizisi, 13, 21 ve 28 Şubat ile 14 ve 21 Mart tarihlerinde saat 18.30 ile 21.00 arasında İzmir Sanat Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir bir yaşam öğretisi olan ve son yıllarda yaygınlaşarak gelişen ekolojik okuryazarlık, doğa ve yaşamın altında yatan temel prensiplerin anlaşılması, farkındalık ve bilinç yaratılmasını sağlıyor. 'Herkes İçin Ekolojik Okuryazarlık Seminerleri' katılımcılara bireysel ve kent yaşamında yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Prof. Dr. Funda Barbaros, Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili, Doç. Dr. Zehra Akdemir ile araştırma görevlileri Özge Kozal, Selin Tunçer ve Pınar Börü'nün yer alacağı seminerlerde, katılımcıların, insan doğa etkileşimini ile ekolojik sorunları derinlemesine anlama, öğrenme ve değerlendirmelerinin güçlendirilmesi sağlanacak. Sürdürülebilir yaşam pratiklerinin desteklenerek hayata geçirilmesine katkı sunulacak.

EKOLOJİK OKURYAZARLIK NEDİR?

Ekolojik Okuryazarlık (ecoliteracy) terimi, yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlamak şeklinde tanımlanıyor. Doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen, doğayla uyumlu yaşamayı ilke edinmiş kişiye de 'Ekolojik Okuryazar' deniliyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:33 Kaynak: DHA

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