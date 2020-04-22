Ekolojik pazar faaliyete başladı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önce "köylü pazarı" olarak bilinen alan, gerekli düzenlemeler yapılarak "ekolojik pazar" haline getirildi.



Gemlik çevre köylerinde yaşayan vatandaşların kendi yetiştirdiği doğal ürünleri satabilecekleri pazar yerinde çevre düzenlemesi de yapıldı. Kapalı pazar yerinin üst katında çeşitli düzenlemelere ihtiyaçlar duyuluyordu. Üzeri açık olan pazar alanında yağışlı havalarda tezgahlar zarar görüyor, rüzgar sebebiyle ürünler aşağıya uçuyordu. Üzeri 75 metre uzunluğunda çatı ile kapatılan ekolojik pazarda bir buçuk metrelik 100 tezgah, sosyal mesafe kurallarına da uyularak yeniden düzenlendi ve hizmete başladı.



Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Kapalı pazar yerindeki sıkıntılar vatandaşlarımız aracılığıyla bize iletiliyordu. Yaptığımız incelemelerde biz de bu aksaklıkları yerinde görmüştük. Burası ilçemizin en değerli alanlarından biri. Üstelik binlerce hemşerimize hizmet edilen önemli bir yer. Gerek sağlık, gerekse çevre düzenlemesi konusunda adımlar atılmaya devam edilecek. Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlediğimiz kapalı pazar alanında sağlıklı ve güvenli alışveriş imkanı sağlıyoruz. Üst katta ise çevre köylerden hemşerilerimizin gelerek kendi doğal ürünlerini sattıkları alanı Ekolojik Pazar haline getirerek doğal ürünlerin Gemlikliler ile buluşturuyoruz. Pazar alanımızda çalışmalarımız devam edecek" dedi. - BURSA