Ekolojik Yaşam Atölyeleri Ataşehirlileri bekliyor

Ataşehir Belediyesi, çocuklar ve yetişkinler için "Şehirde Ekolojik Yaşam Atölyeleri" hazırladı.



Çocuklar için; Kendini Sulayan Saksı, Böcek Oteli, Solucan Kompostu ve Fermante Turşu atölyeleri düzenlenirken, yetişkinler içinse; Kompost Atölyesi, Sıfır Atık, Şehirde Ekolojik Dönüşüm ve Saksıda Bostan atölyeleri hazırlandı.



Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün birlikte hazırladıkları çevre dostu projeyle şehir hayatındaki çocuk ve yetişkinlere basit tarım bilgileri verilecek.



Ataşehirli çocuklar düzenlenecek atölyelerde atık plastik şişelerden kendini sulayan saksı yapmaktan, mutfak atıklarını solucanlarla değerlendirmeye kadar birçok farklı yöntem öğrenecek.



Yetişkinler ise evlerdeki atıklardan toprak üretmeye, zehirsiz temizlik ürünü üretmekten balkon ve cam önlerinde mini bostanlar kurmaya kadar birçok ekolojik yöntem öğrenecek.



Çevre dostu bu atölyeler; Ataşehir Belediyesinin Mustafa Saffet Kültür Merkezi, İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi, Ferhatpaşa Bilim Sanat Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevinde yapılacak.



Ücretsiz olarak düzenlenen ve kontenjanın sınırlı sayıda olduğu atölyelere katılmak için Ataşehir'de ikamet etme mecburiyeti bulunuyor. - İSTANBUL