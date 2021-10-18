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1 fincan kahvenin hatırı 40 yılı aştı - Son Dakika

1 fincan kahvenin hatırı 40 yılı aştı

18.10.2021 10:23
1 fincan kahvenin hatırı 40 yılı aştı

Son zamanlarda kahvenin yetiştiği bölgelerde gerçekleşen doğal afetlerden dolayı zarar gören bahçelerinden yeterli verim alınamayınca ürün azaldı.

Son zamanlarda kahvenin yetiştiği bölgelerde gerçekleşen doğal afetlerden dolayı zarar gören bahçelerinden yeterli verim alınamayınca ürün azaldı. Talep karşılanamaz hale gelince de fiyatlar yüzde 40-45 oranında arttı.

Kahve satıcılar, fiyatlardaki bu artışın sebebi, ithal edilen kahvenin yetiştiği bölgelerde gerçekleşen doğal afetler olarak görüyor. Dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan yangın ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarını etkiledi. Bu durum aynı zamanda kahve çekirdeğinin ithalat maliyetini de arttırdı. Kahve fiyatlarındaki artış hem kahve satıcılarına hem de vatandaşların cebine yansıdı.

Denizli'de kahve çeşitleri satan Serkan Tekin, kahve fiyatlarının bir ay içerisinde yüzde 40 ile 45 arttığını belirtti. Fiyatların Türkiye ve Brezilya'da yaşanan afetlerden dolayı kaynaklandığını düşündüklerini söyleyen Tekin, "Kahvede elbette bir zam artışı var. Kurban bayramından sonra brezilyada yaşanan iklimsel olaylar hala etkisini sürdürdüğünü duyuyoruz. Bu yaşanan fiyat artışları vatandaşlarımız kahve talebini engellemedi. Gün geçtikçe kahveye olan talep artıyor. Şu anda bizim yapabileceğimiz pek bir şey yok. Çünkü kahve ülkemizde genellikle yetişmiyor. Kahve üretimi ülkemizdeki iklime uygun değil. Tek temennimiz brezilyada ki yaşana afetlerin durması ve işlerin yoluna girmesidir" diye konuştu.

(Atilla Özer/İHA)

1 fincan kahvenin hatırı 40 yılı aştı
1 fincan kahvenin hatırı 40 yılı aştı
1 fincan kahvenin hatırı 40 yılı aştı
1 fincan kahvenin hatırı 40 yılı aştı
1 fincan kahvenin hatırı 40 yılı aştı

Denizli, Yangın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 fincan kahvenin hatırı 40 yılı aştı - Son Dakika


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