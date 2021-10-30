BALIKESİR - "16. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali" sona erdi - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali" sona erdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında düzenlenen festival, Barbunun Çiftliği'nde zeytin hasadıyla sona erdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir'in Ege'den Marmara'ya uzanan topraklarının bereketli olduğunu söyledi.

Şıldak, Balıkesir'in tarım, turizm, hayvancılıkla kültürü birleştiren bir kent olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "'Balıkesir'e tarımın başkenti, Türkiye'yi doyuran şehir' diyoruz. Bunun yanı sıra da sürekli gelişme ivmesi içinde olan kentimizde turizm yolculuğumuzdan da sıkça bahsediyoruz." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin Ayvalık'ın Balıkesir'in vitrini olduğunu ifade etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık temasıyla çıkılan UNESCO yolunda hedeflerinin kalıcı listede yer almak olduğunu söyledi.

Zeytin ve zeytinyağının Türkiye'de milli kültür ürünü olarak kabul edildiğini ifade eden Ergin, konuşmasınış şöyle sürdürdü:

"Kaz Dağları'ndan gelen poyraz rüzgarıyla körfezde oluşan ılıman iklim kuşağının buluşma noktasındaki bölgeye has coğrafi konumuyla pek çok tarım ürününün yetiştiği Ayvalık'ımızda erken hasat dönemiyle birlikte zeytinlerin yağa dönüştüğü müthiş serüven başladı. Ayvalık'taki 2 milyon zeytin ağacının yarısı 200 yaşın üzerinde. Ayrıca bin 100 yaşında olgun, tescillenen bir anıt ağacımız da bulunuyor. Zeytin ağaçları bu topraklarda hep var oldu, hep var olacak. Zeytin ve zeytinyağı Türkiye'de milli kültür ürünü olarak kabul ediliyor. Özellikle Kuzey Ege Bölgesi'nde elde edilen zeytinyağları kalite özellikleriyle hem yurt içinde hem yurtdışında farklı bir öneme sahiptir. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20'ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı oldu."

Konuşmaların ardından festivalde emekleri geçenlere plaketleri dağıtıldı, protokol üyeleri tarafından da sembolik zeytin hasadı yapıldı.

Festival daha sonra "Dünya Miras Listesi Yolunda Ayvalık" konula panel ile devam etti. Küçükköy Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi'ndeki panele, Prof. Dr. Abdullah Soykan, Doç. Dr. Serhan Ada, Dr. Berrin Akın, Öğretim üyesi Yaşagül Ekinci konuşmacı olarak katıldı.