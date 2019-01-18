Ekonomi alanında destek teklifi kabul edildi

Teklife göre; evlerde üretilen ürünler vergiden istisna olacak, 250 TL'ye kadar eksik ödemeler vergi indirimi ihlali olarak değerlendirilmeyecek, UEFA müsabakaları için yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den istisna olacak, asgari ücret desteği devam edecek.

Teklife göre; evlerde üretilen ürünler vergiden istisna olacak, 250 TL'ye kadar eksik ödemeler vergi indirimi ihlali olarak değerlendirilmeyecek, UEFA müsabakaları için yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den istisna olacak, asgari ücret desteği devam edecek.

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