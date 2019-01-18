Son Dakika Haberleri: Ekonomi alanında destek teklifi kabul edildi

Ekonomi alanında destek teklifi kabul edildi

46 dakika önce

Teklife göre; evlerde üretilen ürünler vergiden istisna olacak, 250 TL'ye kadar eksik ödemeler vergi indirimi ihlali olarak değerlendirilmeyecek, UEFA müsabakaları için yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den istisna olacak, asgari ücret desteği devam edecek.

Ekonomi alanında destek teklifi kabul edildi, System.String[]
Teklife göre; evlerde üretilen ürünler vergiden istisna olacak, 250 TL'ye kadar eksik ödemeler vergi indirimi ihlali olarak değerlendirilmeyecek, UEFA müsabakaları için yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den istisna olacak, asgari ücret desteği devam edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:55 

Ekonomi
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