Ekonomi Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif Genel Kurulda

Meclis Başkanvekili Levent Gök, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ile HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'a, basın açıklaması yaparken, polisler tarafından müdahale edilmesinin takipçisi olacağını belirterek, "Milletvekillerimizin hiçbirinin böyle bir olayla...

Meclis Başkanvekili Levent Gök, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ile HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'a, basın açıklaması yaparken, polisler tarafından müdahale edilmesinin takipçisi olacağını belirterek, "Milletvekillerimizin hiçbirinin böyle bir olayla karşılaşmasını kabullenmemiz söz konusu dahi olamaz." dedi.



TBMM Genel Kurulunda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.



Teklifin birinci bölümü üzerinde söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, teklifin bazı maddelerine olumlu, bazılarına da olumsuz baktıklarını söyledi.



Bu teklifin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kanun yapma tekniğinin, "torba kanunlar"la gideceğini gösterdiğini söyleyen Tatlıoğlu, "Esasında sistemin üstü kurulmuş ama altı boş. Biz bunun altını doldurmazsak, yarın 'şipşakçı Meclis' gibi bir tanımlama yaparlarsa bu tanımlamayı yapanlara 'haksız' diyemeyiz." ifadesini kullandı.



HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Fransa'nın başkenti Paris'te 2013'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez için verdikleri araştırma önergesinin "kaba ve yaralayıcı" bulunduğu gerekçesiyle reddedildiğini belirterek, "Önergemizi reddeden zihniyeti kınıyorum." dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez. Kürtlerin en büyük dostu, hatta tek dost devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir diyebilirim." sözü ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, "Suriye, Irak, Türkiye'deki tek koruyucusu ve sahibi biziz." ifadesini aktaran Beştaş, şöyle konuştu:



"Halklar kendileri bir varlıktır ve iradelerini kendileri temsil ederler. Bu sahiplik meselesi, kardeşlik meselesi sadece gerçekten soyut, dostlar alışverişte görsün misali söylenen sözlerdir. Kürtlerin bir sahibe ihtiyacı yok. Kürtler, Kobani'de IŞİD'e karşı bütün dünyaya insanlık değerleri için verilen mücadelede ders verdiler. Kürtler kendi başlarının çaresine bakabilirler. Aman, sahip ve kardeşlik lafını bırakın, gölge etmeyin, başka ihsan istemiyor Kürtler sizden. Burada kimseye sahiplik iddiasında da bulunmayın."



HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, bugün partisinin Ankara İl Başkanlığı önünde HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve partinin yöneticileriyle yapmak istedikleri basın açıklamasına polisin müdahale ettiğini söyledi.



"Anayasal hakkımı kullanmak istedim. Ankara HDP İl Başkanlığının önündeydik. Portakal gazlı ve darbedilerek saldırıya uğradık." diyen Demir, şöyle konuştu:



"Bu konuda bilgilendirme yapılırken bütün grup başkanvekilleri de buradaydı. Bu kadar mı alıştınız? Burada karşınızda gözyaşı dökmek istemiyorum ama burası nasıl bir Meclis? Bir taneniz kalkıp da 'Bu vekillerimize böyle bir muamelede bulunulmuş, bunu kınıyoruz.' demek içinizden gelmedi mi? Ben şu anda ara vermenizi, bunu bakanlığa sormanızı ve hep birlikte kınamanızı istiyorum. Bu muameleleri kınamanız gerekiyor. Bunları yaptırmamanız gerekiyor."



Meclis Başkanvekili Gök, hangi partiden olursa olsun her bir milletvekilinin her yerde konuşma özgürlüğü ve basın toplantısı yapma hakkının anayasal bir hak olduğunu belirterek, "Bu konunun takipçisi olduğumu bilmenizi isterim. Bu konuda gerekli yerleri de aradım, bilgi aldığım zaman sizlerle paylaşacağım. Milletvekillerimizin hiçbirinin böyle bir olayla karşılaşmasını kabullenmemiz söz konusu dahi olamaz, mümkün dahi olamaz." diye konuştu.



"Bir adreste 700 kişi olduğu doğru"



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, HDP Ankara Milletvekili Demir ile HDP Ağrı Milletvekili Koç'un yaşadığı konuyla ilgili kendisinin de bilgi istediğini söyledi.



Akbaşoğlu, Siirt İl Nüfus Müdürlüğünde yaşanan bazı sorunlara ilişkin ise şu anda il müdürlüğünde 19 personelin çeşitli kademelerde çalıştığını, bunlardan 4'ünün adrese dayalı kayıt sisteminde güncelleştirme işlemleri için görevlendirildiğini bildirdi. Bir adreste 700 kişinin olduğu iddialarına ilişkin de bilgi istediğini dile getiren Akbaşoğlu, "Evet, bu doğru ama tıpkı öğrenci yurtlarında olduğu gibi burada uzman çavuşlardan müteşekkil askerlerimiz var. Aynı yerde kalıyorlar." açıklamasını yaptı.



HDP Siirt Milletvekili Beştaş, Siirt Polisevi'nde bin 963 seçmenin kayıtlı olduğunu aktararak, bu kişilerin de uzman çavuş ya da polis olup olmadıklarını sordu.



"Bunun gereği derhal yapılmalıdır"



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP'li Demir'in, Meclis'te grup başkanvekilliği yaptığını, çok da saygın, değerli bir milletvekili olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:



"Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde yasama hakkına sahip, dokunulmazlığı olan milletvekillerimizin konuşmalarından ve basına karşı bilgilendirmelerinden dolayı bu şekilde bir davranışı hak etmediklerini düşünüyorum. Kaldı ki Filiz Kerestecioğlu Demir hiç hak etmiyordu. Burada bu milletvekillerimize karşı eğer böyle bir tutum ve tavır emniyet güçleri tarafından sergilendiyse bunun gereği derhal yapılmalıdır."



AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, teklifin birinci bölümü üzerinde yaptığı konuşmada, kanun teklifinde, kamu hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik öngören önemli düzenlemelere yer verildiğini belirtti.



Türkiye ekonomisinin güçlü ve büyük bir ekonomi olduğunu vurgulayan Altunyaldız, iktidarları süresince ekonominin tüm kesimlerini kapsayan politikalar uygulandığını belirtti. Gerek hane halkı gerek reel ve finans sektörüne yönelik her kesimin ihtiyaçlarını gözeten uygulamaların yürürlüğe girdiğinin altını çizen Altunyaldız, "Kamu maliyesinde uygulanan disiplinli politikalar sonucunda kamu açıkları ve kamu borcu önemli ölçüde azaltılmış ve küresel kıyaslamalarda borç-milli gelir oranında en önde gelen yani iyilik oranında en önde gelen ülkelerden biri olmuştur." dedi.



Tekliftin ekseninde ve kapsamında üreticiler, çalışanlar, iş dünyası ve emeklilerin olduğunu dile getiren Altunyaldız, "Teklif aslında tüm yönleriyle ekonomik hayatı ve vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren hükümler getirmektedir." ifadesini kullandı.



Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Otizmli Öğrenciye Sınıfta Öğretmen Şiddetine Suç Duyurusu

Yolcu Otobüsü, Hurda Yığınına Döndü: 1 Ölü, 8 Yaralı

HDP, 6 İl ve 35 İlçede Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Otizmli Öğrenciye Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Öğretmen, Görevinden Uzaklaştırıldı