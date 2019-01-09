Ekonomi Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif Genel Kurulda

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda sürüyor.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda sürüyor.



HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı hem de Meclis Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, bu şekliyle Anayasa'nın askıda olduğunu savundu.



Anayasa'nın 94. maddesinin çok açık olduğunu belirten Koç, Meclis Başkanı ve başkanvekillerinin siyaset yürütemeyeceğini öne sürdü.



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise yerinden söz alarak, Meclis Başkanı'nın istifasıyla ilgili sadece Anayasa'nın 94. maddesinin olmadığını, Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve Mahalli İdareler Kanunu'nun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



Akbaşoğlu, 94. maddedeki hükmün Siyasi Partiler Kanunu'ndan aynen alındığını, bir istisna getirilerek, "Yeniden milletvekili adayı olmaya ilişkin faaliyetleri bu hükmün dışındadır." denildiğini anımsattı.



2972 sayılı mahalli idareler kanununun, "Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildir." hükmüne işaret eden Akbaşoğlu, bir milletvekilinin, belediye başkanı adayı seçildiğinde 15 gün içerisinde tercih hakkı getirildiğini belirtti.



Akbaşoğlu, "Bu kanun, Milletvekilleri Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri Kanunu'na atıf yaparak, hüküm bulunmayan hallerde Mahalli İdareler Kanunu'nun ilgili maddesinin uygulanacağını dercetmiş. Sadece Anayasa'nın 94. maddesine bağlı kalarak yorum yapılırsa yanlış ve eksik bir hükme varılır. Milletvekili seçimi için hiçbir Meclis Başkanı'nın da görevinden istifa etmek suretiyle milletvekili seçimlerine katıldığı bir uygulama örneği yok." diye konuştu.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Sayın Meclis Başkanı'nı, Anayasa'ya uymamak gibi bir yola itiyorsunuz. Sayın Meclis Başkanı'na suç işletiyorsunuz." dedi.



Çikolata kutusu



CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa'da yaşayan ve 16 yıldır taşeron şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan 59 yaşındaki Emine Arık'ın, bulduğu boş çikolata kutusunu evine götürdüğü için işten atıldığını anlattı.



Elindeki boş çikolata kutusunu gösteren Kayışoğlu, 8 yıl sonra sonuçlanan davada, yerel mahkemenin tazminata hükmederken, Yargıtayın bu kararı bozduğunu, tazminat alamayan Arık'ın halen adalet aradığını belirtti.



Teklifin görüşmeleri, Genel Kurulda devam ediyor.

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