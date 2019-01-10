Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklifin 1. bölümü kabul edildi
29 dakika önce
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklifin 24 maddesinin yer aldığı birinci bölümü kabul edildi.
Ekonomi
alanında düzenlemeler içeren teklifin 24 maddesinin yer aldığı birinci bölümü kabul edildi. Düzenlemeye göre, varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettiği gelir, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05
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