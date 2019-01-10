Son Dakika Haberleri: Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklifin 1. bölümü kabul edildi

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklifin 1. bölümü kabul edildi

29 dakika önce

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklifin 24 maddesinin yer aldığı birinci bölümü kabul edildi.

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklifin 1. bölümü kabul edildi, System.String[]
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklifin 24 maddesinin yer aldığı birinci bölümü kabul edildi. Düzenlemeye göre, varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettiği gelir, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05 

Sigorta, Ekonomi, Ekonomi
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