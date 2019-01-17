Son Dakika Haberleri: Ekonomi Alanında Düzenlemeler İçeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Khk'lerde Değişiklik...

Ekonomi Alanında Düzenlemeler İçeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Khk'lerde Değişiklik...

17 dakika önce

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Ekonomi Alanında Düzenlemeler İçeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Khk'lerde Değişiklik..., System.String[]
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Ekonomi, Politika
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