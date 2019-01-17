Ekonomi Alanında Düzenlemeler İçeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Khk'lerde Değişiklik...
17 dakika önce
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Ekonomi
alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:23 Kaynak: AA
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