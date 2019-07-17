Ekonomi alanındaki torba teklifin 1. bölümü kabul edildi
3 saat önce
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 1. bölümü, Genel Kurulda kabul edildi.
Ekonomi
alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 1. bölümü, Genel Kurulda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:12
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