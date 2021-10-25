Alternatif Bank'ta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı oldu - Son Dakika

Alternatif Bank'ta İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hale Ökmen Ataklı getirildi.

Bankadan atamaya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, banka olarak yürüttükleri tüm çalışmaların merkezinde "insan ve değerler" odaklı yaklaşımlarının bulunduğunu ve bu yaklaşımın organizasyonel gelişim adına temel dayanakları olan Alternatif Bank ekolünü güçlendirmek için kendilerine adeta bir pusula olarak yön gösterdiğini dile getirdi.

Alternatif Bank olarak, sundukları hizmetlerde en önemli paya sahip olan yetkin insan kaynağına yatırım yapmaya devam ettiklerini ve müşterilere sundukları hizmetlerin kalite çıtasını her geçen gün daha yukarı taşıdıklarını kaydeden Gür, "Bu doğrultuda, çalışanlarımızın gelişimine yönelik projelerimize devam edeceğiz. Bu yolculukta aramıza yeni katılan İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Hale Ökmen Ataklı'nın sektördeki tecrübesiyle bankamıza güç katacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hale Ökmen Ataklı ise sahip olduğu bankacılık anlayışı, sunduğu ürün ve hizmetlerle sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Alternatif Bank ailesine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kendi ekolü ve kurum kültürüyle büyümeye önem veren bir vizyona sahip olan yeni kurumumda, tecrübeli yönetim ekibinin de desteğiyle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğimize inanıyorum. Alternatif Bank işveren markasını değerlerle güçlendirmeye, insan kaynağımızı, Bankamızın stratejileri doğrultusunda çağın gereklerine uygun yeni uygulamalarla zenginleştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hale Ökmen Ataklı hakkında

Açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği'nden mezun olan Hale Ökmen Ataklı, aynı üniversiteden aldığı mühendislik yönetimi yüksek lisansının yanı sıra, çocuk gelişimi alanında da lisans programına devam ediyor. Kariyerine 1999'da Anadolu Endüstri Holding'de başlayan ve insan kaynakları alanında sorumluk üstlenen Ataklı, 2002-2005 yılları arasında Koç Bilgi Teknolojileri Grubu'nda görev aldı. 2005–2007 döneminde Danone Tikveşli Gıda'da, 2007-2011 yılları arasında SHAYA'da ve 201 –2017 arasında da HSBC'de İnsan Kaynakları alanında üst düzey yöneticilik yaptı.

Ataklı, kurumsal firmalardaki yöneticilik görevlerinin yanı sıra, insan kaynakları alanında serbest danışman olarak da kurumlara destek oldu. Finans, teknoloji ve perakende olmak üzere farklı sektörlerde yirmi yılı aşkın insan kaynakları yönetimi tecrübesine sahip olan Ataklı, uluslararası organizasyonlardaki üst düzey yönetici sorumlulukların yanı sıra danışman ve profesyonel yönetici koçu rolleri ile de kurumların değişim ve gelişim yolculuklarına katkıda bulundu.