Yöresel Ürünler Fuarı 20 Ekim'de kapılarını açacak - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen ve ülke genelindeki yöresel ürünlerin buluştuğu Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 20 Ekim Çarşamba günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Antalya Ticaret Borsası tarafından ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar için hazırlıklar devam ediyor.

Borsa Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve Genel Sekreter Tolgahan Alavant ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu'yu ziyaret ederek YÖREX'e davet ettiklerini belirtti.

Bu yıl fuara özellikle kalkınma ajanslarının ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Çandır, yöresel ürünlerin kırsal kalkınmanın anahtarı olduğunu ve kıyıda köşede kalmış ürünleri ekonomiye kazandırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Anadolu'nun 12 bin yıllık birikiminin ziyaretçiyle buluşacağı fuarın, kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Çandır, 81 ilin buluşma noktası olan fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle düzenleyeceklerini bildirdi.

Ziyarette bakanlar Varank ve Ersoy'a destekleri için teşekkür ettiklerini ifade eden Çandır, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun da YÖREX'i başarı hikayesi olarak nitelendirdiğini kaydetti. Çandır, Hisarcıklıoğlu'nun tüm oda ve borsalara fuara katılmaları yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti.

YÖREX'in coğrafi işaretli ürün konusunda da farkındalık oluşturduğunu anlatan Çandır, FAO ile tarımın gelişimiyle ilgili ortak çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Çandır, Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelerek yöresel ürünlerin ekonomiye katkısı ve Antalya tarımıyla ilgili bilgi verdiklerini ifade etti.