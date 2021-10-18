8 Milyonu Aşkın Turist Antalya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre turizm sezonun devam etmesi ile birlikte şehri ziyaret eden turist sayısındaki artış devam ediyor. Son açıklanan verilere göre Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı Ocak ayından bugüne kadar 8 milyonu aştı. Sadece Ekim ayının ilk 17 gününde ise Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 1 milyonu geçti.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da turizm sezonunun devam etmesiyle birlikte şehri ziyaret eden turist sayısındaki artış devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Ocak ayından bugüne kadar hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyonu geçti.

Geçen Yıla Göre %162 Artış Var

Geçen yıl Ocak ayı ile 17 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 070 bin 854 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da bu yıl aynı dönemde 8 milyon 038 bin 761 kişi ziyaret etti. Açıklanan verilere göre Ocak ayından bugüne Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %162 arttı.

Ekim Ayında 1 Milyonu Aşkın Turist Geldi

Turizm sezonunun devam ettiği şu günlerde Antalya'yı ziyaret eden turist sayısındaki artış devam ediyor. 2020 yılı Ekim ayının ilk 17 gününde 498 bin 540 turistin ziyaret ettiği Antalya'yı bu yıl aynı dönemde 1 milyon 022 bin 481 kişi ziyaret etti. Geçen senenin aynı dönemine göre turist sayısındaki artış %105 olarak gerçekleşti. 8 Milyonu Aşkın Turist Antalya'yı Ziyaret Etti

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