Üye Girişi
"Anuga 2021" gıda ve içecek fuarı - Son Dakika

"Anuga 2021" gıda ve içecek fuarı

09.10.2021 14:41

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Lojistiğin bu kadar pahalı olduğu bir dönem geçiriyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Lojistiğin bu kadar pahalı olduğu bir dönem geçiriyoruz. Türkiye konumu itibarıyla çok avantajlı. Biz, Ortadoğu'nun, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın tedarik merkezi olabiliriz." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde açılan dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga 2021, salgın sonrası yükselen Türk gıda sektörünün gövde gösterisine sahne oldu. Anuga'ya Türkiye'den İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) milli organizasyonu ile 202 firma katılırken, 88 firma da fuarda bireysel stantlarıyla yer aldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, fuarda yaptığı açıklamada, Anuga'ya 6 firma ile katıldıklarını belirterek, ATO olarak salgın süresi boyunca ilk kez fiziksel olarak gerçekleştirilen bir fuara katıldıklarını söyledi.

Anuga gibi devasa bir fuarda Türkiye'nin bir holü boydan boyda kapatmış olmasından duyduğu memnuniyeti ve gururu ifade eden Baran, katılımcı firmaların stantlarını ziyaret ettiğini ve firma yetkililerinden bilgi aldığını kaydetti.

Firmaların yaptıkları ihracattan memnun olduğunu aktaran Baran, "Türkiye için ihracat çok çok önemli. Cari açığı olan bir ülkeyiz. Katma değerli üretime çok ihtiyacımız var. Bunu gıda ürünleri ağırlıklı olarak tamamlayacağız. Bazı katılımcı firmalarımızdan serzeniş duydum; 'Fındığı biz ihraç ediyoruz ama işlenmiş fındığı daha pahalıya geri alıyoruz' diye. Biraz daha katma değerli üretime ağırlık verebilirsek, üretimimizin kalitesini biraz daha yukarılara taşıyabilirsek herhalde çok farklı şeyler olacak." diye konuştu.

Baran, salgın sürecinin Türkiye'nin tedarik zincirindeki önemini ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Lojistiğin bu kadar pahalı olduğu bir dönem geçiriyoruz. Türkiye konumu itibarıyla çok avantajlı. Biz, Ortadoğu'nun, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın hepsinin tedarik merkezi olabiliriz. İnşallah bu yönde hükümetimizin de güzel çalışmaları var. Ben inanıyorum ki sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi, Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olacak. Ben Anuga fuarında bunun ışığını gördüm. Özelikle gıda da çok daha iyi yerlere ulaşacağımızı görüyorum, biliyorum. Burada bize ait bir holün olması, inanılmaz sayıda katılımcı firmamız olması beni çok mutlu etti."

"Gıda sektörüne Türk şirketlerinin ilgisi güçlü"

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ise Anuga fuarıyla Almanya'da fiziksel fuar sezonunun başladığını belirterek, Türkiye'den 290 katılımcı firmayı burada görmekten duyduğu gururu dile getirdi.

Kaya, "Fuara katılan şirket sayısı azalırken, biz seviyemizi koruduk hatta bu anlamda da fuara şu an en çok katılan ülkeler arasında 4. sıradayız. Bu bakımdan da bunun güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Gıda sektörüne Türk şirketlerinin ilgisi güçlü. Yurt dışına açılma ilgisi fazla. Salgını da bu anlamda fırsata dönüştürebiliriz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Köln'de gıda ve inşaat alanlarında Türklerin güçlü bir yapılanması olduğunu kaydeden Kaya, Köln'de Türk iş insanlarının ticaretini daha da artıracak çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Turhan Kaya ve İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay beraberindeki heyetle fuardaki katılımcı firmaları ziyaret etti. Firma yetkilerine katılım sertifikası veren Turan ve Kuralay, firma yetkileriyle fotoğraf da çektirdi.

Anuga 2021 gıda ve içecek fuarı
Anuga 2021 gıda ve içecek fuarı
Anuga 2021 gıda ve içecek fuarı
Anuga 2021 gıda ve içecek fuarı

Kuzey Afrika, Gürsel Baran, Türkiye, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Anuga 2021' gıda ve içecek fuarı - Son Dakika


Son Dakika

Sıralama turlarını Hamilton kazandı, takım arkadaşına yaradı! İstanbul'daki yarışta ilk sıra Valteri Bottas'ın 16:09 Sıralama turlarını Hamilton kazandı, takım arkadaşına yaradı! İstanbul'daki yarışta ilk sıra Valteri Bottas'ın Bomba iddia: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldürüldü 16:01 Bomba iddia: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldürüldü 2 ay önce nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi 15:44 2 ay önce nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi
11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti 15:42 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu 15:16 Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme 15:12 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor 14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak 12:36 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak

Son Dakika Haberleri
16:04 Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı
15:49 Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı
15:44 2 ay önce nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi
15:43 Ailesiyle yürüyüşe çıkan 6 yaşındaki çocuğun ayağına 12 bin yıl önce yaşayan hayvanın dişi takıldı
15:41 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti
15:15 Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu
15:14 HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto
15:13 Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Muslera hayranı çıktı
15:12 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz
Squid Game ülkede panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor Squid Game ülkede panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor         
16:10
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı         
15:50
Ailesiyle yürüyüşe çıkan 6 yaşındaki çocuğun ayağına 12 bin yıl önce yaşayan hayvanın dişi takıldı Ailesiyle yürüyüşe çıkan 6 yaşındaki çocuğun ayağına 12 bin yıl önce yaşayan hayvanın dişi takıldı         
15:43
Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi         
15:39
HDP, Erdoğan'ın HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto         
15:15
Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı         
14:30
Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı         
14:02
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı         
11:49
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 16:17:14. #1.11#
SON DAKİKA: "Anuga 2021" gıda ve içecek fuarı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement