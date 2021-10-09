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Aras Kargo'ya iki ödül - Son Dakika

Aras Kargo'ya iki ödül

09.10.2021 09:54
Aras Kargo'ya iki ödül

Aras Kargo, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların yarıştığı A.L.F.A Awards'ta "Kargo" ve "Şikayet Yönetimi Deneyimi" kategorilerinde birinci oldu.

Aras Kargo, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların yarıştığı A.L.F.A Awards'ta "Kargo" ve "Şikayet Yönetimi Deneyimi" kategorilerinde birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen A.L.F.A. Awards ödül töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

A.L.F.A. Awards kapsamında jürinin tüketicilerden oluştuğu bağımsız araştırmaya Türkiye genelinde 12 ilde, 1.200 kişi katıldı.

Araştırmada çoklu müşteri deneyimi yöntemiyle, satış öncesi ilişki gelişimi, satış sonrası müşteri devamlılığı, şikayet almama ve şikayete dönüş hızı, çok kanallı erişim, müşteri odaklı teknoloji kullanımı gibi başlıklarla markanın tüketicisiyle sürecin her aşamasındaki ilişkileri değerlendirildi.

Aras Kargo, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların yarıştığı A.L.F.A Awards'ta iki kategoride birinci oldu. Kargo sektöründe ve farklı sektörlerden markaların yer aldığı "Şikayet Yönetimi Deneyimi" kategorisinde müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu, müşteri deneyimini mükemmelleştirmek ideali ile çalıştıklarını ifade ederek, "Müşterilerimizin bizi aramalarına gerek kalmayacak şekilde hizmet kalitemizi artırmaya odaklandık, ulaşılabilir olmak, self service kanallarının etkinliğini artırmak ve etkin çözüm sunmak konularında yaptığımız çalışmaların müşterilerimiz tarafından takdir görmesi bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Aras Kargo önceki yıllarda da üst üste iki kez A.L.F.A. Awards "Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan" marka ödülünü almıştı.

Aras Kargo'ya iki ödül

Marketing Türkiye, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aras Kargo'ya iki ödül - Son Dakika


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