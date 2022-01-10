Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Her 7 Alman şirketinden 1'i var olma tehdidi altında - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. ve 5. dalgaya yönelik endişeler artarken, her 7 Alman şirketinden 1'i ekonomik varlığının tehdit altında olduğunu hissediyor.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Alman iş dünyası Aralık 2021 anketine göre, ülkede şirketlerin yüzde 14'ü, Kovid-19 salgınının neden olduğu kriz dolayısıyla ekonomik varlıklarını tehdit altında görüyor.

Ifo'nun Haziran 2021'deki anketinde de Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle mevcudiyetlerini tehdit altında gören şirketlerin oranı yüzde 14 olmuştu. Şubat 2021'de ise bu oran yüzde 18,7 olarak açıklanmıştı.

Söz konusu oran, imalat sektöründe yüzde 6,6'dan 5,7'ye düşerken, hizmet sektöründe yüzde 20,3'ten yüzde 20,4'e yükseldi.

Varlıklarını tehdit altında gören şirketlerin oranı konaklama sektöründe yüzde 52,1'den yüzde 58,8'e, perakende sektöründe yüzde 14,4'ten yüzde 17,1'e, inşaat sektöründe de yüzde 4,7'den yüzde 5,1'e çıktı.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Özellikle seyahat acenteleri ve tur operatörleri yüzde 73,2 ve etkinlik şirketleri yüzde 67,4 ile geleceklerinden endişe ediyor." ifadesini kullandı.