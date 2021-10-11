Üye Girişi
Yerel tohumlar, halk pazarında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Yerel tohumlar, halk pazarında vatandaşlarla buluştu

11.10.2021 17:16
Yerel tohumlar, halk pazarında vatandaşlarla buluştu

Artvin'de, yerel tohumları gelecek kuşaklara aktararak devamlılığını sağlamak amacıyla düzenlenen "4. Yerel Tohum Takas Şenliği" ilgi gördü.

Artvin'de, yerel tohumları gelecek kuşaklara aktararak devamlılığını sağlamak amacıyla düzenlenen "4. Yerel Tohum Takas Şenliği" ilgi gördü.

Artvin Yerel Tohum Derneğince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında halk pazarında stant açılarak vatandaşlara yerel tohum dağıtıldı, bazılarından da yerel tohum toplandı.

Dernek Başkanı Filiz Akyüz, gazetecilere, dernek olarak gönüllülük esasına dayalı olarak yereldeki tohumların yok olmaması, gelecek kuşaklara aktarılarak devamlılığının sağlanması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Yerel Tohum Takas Şenliği" etkinliğinin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Akyüz, açtıkları stantta vatandaşlarla karşılıklı yerel tohum paylaştıklarını ifade etti.

Akyüz, bölgede geçmişten bugüne ekilip biçilen birçok sebze ve bitki tohumunun kendilerinde olduğunu kaydederek, özellikle yerel buğday tohumlarına yoğunlaştıklarını aktardı.

Artvin'de yerel buğday türlerinden en önemli ve değerlisinin "döl buğdayı" olduğuna işaret eden Akyüz, "6 yıldır döl buğdayı üzerine çalışmalar yapıyoruz. İki yıldır da 300 dönüm arazide bu buğdayı geleneksel yöntemlerle yetiştirip hasadını yapıyoruz. Su değirmenlerinde un haline getirip vatandaşlarımızla paylaşıyoruz." dedi.

Akyüz, şu an itibarıyla 600 çeşit yerel tohuma sahip olduğunu, bu sayıyı daha da artırmak arzusunda olduğunu dile getirerek, etkinliğe vatandaşların ilgisinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Daha önce yapılan takas şenliğinde aldığı yerel tohumlardan patlıcan yetiştirerek pazarda satan Mustafa Altuntaş, "Geçen yıl aldığım tohumları geçtiğimiz baharda ektik. Ürünlerimizi hasat ettik. Pazarda satışını yapıyoruz. Yerel tohumdan yetiştirdiğimiz patlıcanlarımız çok lezzetli. Bu tür kaybolmaya yüz tutmuştu. Biz yeniden canlandırdık, yaşatıyoruz. Vatandaşlarımız da ürünlerimizden memnun." diye konuştu.

Filiz Akyüz, Buğday, Artvin, Tohum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerel tohumlar, halk pazarında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek 18:19 Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum 17:47 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi 17:16 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 16:55 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi 16:36 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak 15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu 15:18 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti 14:29 Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti

Son Dakika Haberleri
18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama
18:19 Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek
18:04 Lewis Hamilton, takımıyla yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı
17:47 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum
17:33 Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak
17:30 Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım
17:16 DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın
17:12 Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı
17:10 Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor
16:55 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama         
18:33
Lewis Hamilton, takımıyla yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı Lewis Hamilton, takımıyla yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı         
18:04
Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım         
17:30
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak         
16:41
Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi         
16:21
Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir         
15:26
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?         
13:34
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı         
12:19
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 18:41:02. #1.12#
SON DAKİKA: Yerel tohumlar, halk pazarında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement