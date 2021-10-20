Muratpaşa'da "Sivil Toplum Günleri" başladı - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, üç hafta sürecek "Sivil Toplum Günleri" programını hayata geçirdi.

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) organizatörlüğünde, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi ve SivilAnt işbirliğinde düzenlenen "Sivil Toplum Günleri", ASSİM yerleşkesinde yer alan 139 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla başladı.

Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyen program kapsamında, sunumlara başlandı. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Kalfa, SivilAnt Derneğinden Hakan Şimşek ve Sabri Duman da eğitim verecek.