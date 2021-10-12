ATSO'dan Antalya'nın lezzet markalarına Coğrafi İşaret Belgesi - Son Dakika

Antalya'nın geleneksel lezzetleri "serpme börek" ile "turunç ve bergamot kabuğu reçellerini" coğrafi işaret standartlarına göre üreten firmalara, sertifika ile belgeleri verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından (ATSO) yapılan açıklamaya göre, ATSO Başkanı Davut Çetin, coğrafi işaretli ürün haline gelen serpme böreği yapan firmanın sahibi Ali Murat Hizay'ı, turunç ve bergamot reçellerini üreten firma sahiplerinden Ebru Kocaacar ile bir diğer firmanın dördüncü kuşak yöneticileri Özlem ve Necmi Alpagot kardeşleri ziyaret etti.

Kentin eşsiz lezzetlerini coğrafi işaret standartlarına göre ürettikleri için teşekkür eden Çetin, coğrafi işaretli ürün sayısının daha da artması gerektiğini belirtti.

Coğrafi işaret belgeli ürünlerin, rakiplerinden farklı, katma değeri yüksek ürünler olduğuna dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"Oda olarak, Antalya usulü piyaz, kabak tatlısı, serpme börek, turunç ve bergamot kabuğu reçeline coğrafi işaret aldık. Antalya'nın geleneksel ürünlerine coğrafi işaret alma çalışmalarımız sürüyor. Böylece hem değerlerimize sahip çıkıyoruz hem de ürünlerimizin tanınırlıklarını ve marka değerlerini artırıyoruz. Özellikle turizmcilerimizin coğrafi işaretli ürünlerin kullanımına önem vermelerini diliyorum."