Ekonomi bakanlarının diplomasi trafiği hızlanıyor
1 saat önce
Yenilenen İstanbul seçiminin ardından gündem yeniden ekonomiye dönerken ekonomi bakanları, yoğun diplomasi trafiğine başlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:08
Yenilenen İstanbul
seçiminin ardından gündem yeniden ekonomiye dönerken ekonomi bakanları, yoğun diplomasi trafiğine başlıyor.
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