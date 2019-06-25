Son Dakika Haberleri: Ekonomi bakanlarının diplomasi trafiği hızlanıyor
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Ekonomi bakanlarının diplomasi trafiği hızlanıyor

1 saat önce

Yenilenen İstanbul seçiminin ardından gündem yeniden ekonomiye dönerken ekonomi bakanları, yoğun diplomasi trafiğine başlıyor.

Ekonomi bakanlarının diplomasi trafiği hızlanıyor, System.String[]
Yenilenen İstanbul seçiminin ardından gündem yeniden ekonomiye dönerken ekonomi bakanları, yoğun diplomasi trafiğine başlıyor.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:08 
İstanbul, Ekonomi, Ekonomi
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