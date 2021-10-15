Üye Girişi
Balık bereketi yaşanıyor - Son Dakika

Balık bereketi yaşanıyor

15.10.2021 08:52
Balık bereketi yaşanıyor

Balık bereketi tezgahlara yansıdı.

Balık bereketi tezgahlara yansıdı. Geçen sene en ucuz 60 lira olan çinekop, bu yıl 25 liraya tezgahtaki yerini aldı.

Balık avı bereketli geçerken, bu durum pazarlardaki balık tezgahlarına da yansıdı. Bursa Tuz Pazarı'nda istavritin kilogramı 15 liraya alıcı buldu. Öte yandan, tezgahlarda barbunya ve zargananın kilosu 25, çinekop 25-35 ve lüfer 30 liradan satışa sunuluyor.

Bu sene lüfer ve çinekopun bol olduğunu ifade eden tezgah sahipleri, "Hamsi de güzelleşip yağlanmaya başladı. İnşallah bu sene bol bol balık yiyeceğiz. Çinekop geçen sene en ucuz 60 liraydı. Bu sene 25 liradan satılıyor. Lüferlerin tanesi 70-80 liraya satılıyordu. Şimdi 30-35 liraya lüfer satılıyor. İnşallah bu bolluk devam eder" dedi.

Balığın ucuzlamasından memnun olan vatandaşlar ise, "Geçen seneye göre fiyatlar gayet güzel. Yiyebilecek fiyata geldiği için hepsinden biraz alıp tatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Samet Doğru - Abdullah Çibir/İHA)

Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor

Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balık bereketi yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu 08:17 Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak 08:09 Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi 08:00 Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi
Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastanede yoğun bakıma alındı 07:56 Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastanede yoğun bakıma alındı Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı 22:33 Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti 21:22 Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti
Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı 19:24 Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor 18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor

Son Dakika Haberleri
08:44 DHKP-C'ye operasyon! 15 ilde 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:17 Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu
08:12 Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu
08:09 Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi
08:01 Tamamı pozlardan oluşan 7 bölümlük mini dizi yapan Nurgül Yeşilçay, NFT olarak satışa sunacak
07:59 Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi
07:57 Tartışmanın sonu kanlı bitti! Av tüfeğiyle başından vurulan kişi yaşamını yitirdi
07:55 Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastanede yoğun bakıma alındı
18:40 Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını engellemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını engellemiş         
08:56
Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu         
08:12
Tamamı pozlardan oluşan 7 bölümlük mini dizi yapan Nurgül Yeşilçay, NFT olarak satışa sunacak Tamamı pozlardan oluşan 7 bölümlük mini dizi yapan Nurgül Yeşilçay, NFT olarak satışa sunacak         
08:01
Tartışmanın sonu kanlı bitti! Av tüfeğiyle başından vurulan kişi yaşamını yitirdi Tartışmanın sonu kanlı bitti! Av tüfeğiyle başından vurulan kişi yaşamını yitirdi         
07:58
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu müjdesi: İlk alıcısı biziz, anlaştık Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu müjdesi: İlk alıcısı biziz, anlaştık         
22:14
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak         
17:52
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 09:08:11. #1.11#
SON DAKİKA: Balık bereketi yaşanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement