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Balık tezgahlarında lüfer bolluğu devam ediyor - Son Dakika

Balık tezgahlarında lüfer bolluğu devam ediyor

25.10.2021 12:47
Balık tezgahlarında lüfer bolluğu devam ediyor

Balık tezgahlarında lüfer bolluğu sürüyor.

Balık tezgahlarında lüfer bolluğu sürüyor. Vatandaşların en çok talep gösterdiği hamside ise fiyatlar düşmeye başladı.

Balık avı sezonun açılmasından beri tezgahlarda lüfer bolluğu yaşanıyor. Geçen sene 100 lira olan lüferin tanesi, bu sene 30 - 35 liraya kadar düştü. Tezgahlarda balık çeşitliliği de görülürken en çok talep gören hamsinin fiyatı düşmeye başladı. Karaköy balıkçılar çarşısında geçen hafta 40 liradan satılan hamsi 25 liraya düştü.

"HAMSİNİN FİYATI 25 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ"

Balık fiyatlarıyla ve balığa gösterilen taleple ilgili konuşan balıkçı Samet Balyemez, "Hamsini fiyatı düşmeye başladı. Balıklarda durumlar iyi seyrediyor. Geçen hafta hamsinin fiyatı 40-50 lira arasında seyrederken, bu hafta 25 liraya kadar düştü. Lüfer balığında biraz azalma oldu ama fiyatları geçen haftayla aynı diyebiliriz. Lüferin fiyatı boyuna göre 35-40-50 lira olarak değişiyor. Geçen sene lüfer çok pahalıydı, 150 lira civarında bir fiyatı vardı. Bu sene lüfer balığında bir bereketlilik var. Şu anda hamsi, istavrit, çinekop, barbun gibi balıklar daha çok tercih ediliyor. Palamut da 40-50 liradan satılıyor. Tezgahlarımızda çeşit bolluğu devam ediyor. Buraya gelen müşteri birçok çeşit balık görüyor. Havalar biraz daha soğuduğu zaman balıklar daha da bollaşacak" dedi.

Bir diğer balıkçı Selim Albayrak da, hamsinin gelmeye başladığını belirterek, "Şu anda çok fazla lüfer çıkıyor. Geçen sene lüfer 100 lirayı geçiyordu, şu anda 30-35 liradan satılıyor. Balık yoğun geldiği zaman fiyatlar düşer. Bol çeşidimiz var. Barbun, mezgit, mercan gibi balıklarımız var. Vatandaş en çok çinekop balığını tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

(Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

Balık tezgahlarında lüfer bolluğu devam ediyor
Balık tezgahlarında lüfer bolluğu devam ediyor
Balık tezgahlarında lüfer bolluğu devam ediyor

Karaköy, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balık tezgahlarında lüfer bolluğu devam ediyor - Son Dakika


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