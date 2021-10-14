Üye Girişi
Banka işlemleri 'cep'e girdi - Son Dakika

Banka işlemleri 'cep'e girdi

14.10.2021 09:32
Banka işlemleri 'cep'e girdi

Türkiye'de 10 dijital banka müşterisinden 8'i mobil uygulama kullanıyor.

Türkiye'de 10 dijital banka müşterisinden 8'i mobil uygulama kullanıyor. Türkiye yüzde 83 mobil uygulama kullanımı ile ülke sıralamasında Brezilya ve Kolombiya'nın hemen ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Pandemi çalışma prensiplerinin yanında, iş yapma şekillerini de dijital mecraya taşıdı. Online alışveriş, uzaktan çalışma derken, banka işlemleri de artık mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Dijital bankacılık tüketici davranışlarının incelendiği araştırmaya göre Türkiye'de 10 dijital banka müşterisinden 8'i mobil uygulama kullanıyor. Bu oran ile ülkemiz ülke sıralamasında Brezilya ve Kolombiya'nın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Müşteri deneyimi yönetimi ve bütünleşik dijital iş hizmetleri servis sağlayıcı şirket, Türkiye'nin de dahil olduğu 13 ülkede, 19 sektörden 52 bin kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda hazırlanan 'Global Tüketici Davranışları' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

DİJİTAL BANKACILIKTA MEMNUNİYET GELENEKSELE GÖRE DAHA YÜKSEK

Teknolojideki hızlanma ile dijital bankacılığa ilgi artarken, pandeminin ilk yılı olan 2020'de dijital bankacılık ortaya koyduğu performansla müşterilerinin yüzünü güldürdü. Araştırmaya göre dijital bankalardan genel memnuniyet oranı 8,3 puan olurken dijital bankacılık müşterilerinin geleneksel banka müşterilerine göre yüzde 4 daha memnun olduğu dikkat çekiyor. Türkiye açısından tablo daha da olumlu. Türkiye'de dijital bankacılık müşterileri 8,8 puan ile dünya ortalamasının üstünde daha yüksek bir memnuniyete sahip ve Türkiye, ülke sıralamasında Brezilya'dan sonra ikinci sırada yer almakta.

Dijital bankacılık sektöründe müşterilerin memnun oldukları bankaları tavsiye oranı yüzde 36 seviyesinde. Burada da dijital bankalar, geleneksel bankalara göre yüzde 14 daha fazla tavsiye oranıyla fark oluşturuyor. Türkiye'de memnuniyet oranı yüzde 59 ile dünya ortalamasının üzerinde ve ülke sıralamasında Brezilya ve Kolombiya'nın hemen ardından üçüncü sırada yer almakta.

İLETİŞİM KURMA ŞEKLİ DEĞİŞTİ

Araştırmaya göre aynı dijital bankanın müşterisi olarak kalma eğilimi ortalama 8,4 puanla araştırmada yer alan diğer sektörlere göre en yüksek ikinci puan.

Pandemi birçok konuda olduğu gibi müşterilerin, müşteri hizmetleriyle iletişim kurma şeklini de değiştirdi. Pandemi sonrası müşteri hizmetleriyle iletişime geçenlerin yüzde 32'si bankanın mobil uygulaması aracılığıyla daha fazla iletişime geçtiklerini açıklarken, yüzde 20'si bankayla eskisine göre daha fazla iletişime geçtiğini belirtiyor. Yüzde 20 self servis seçeneğini daha fazla kullandığını, yüzde 17 de bankayla iletişime geçmek için yeni iletişim kanallarını denediğini dile getiriyor. Müşterilerin yüzde 75'i yılda ortalama 2,7 kez bankayla etkileşim kuruyor. Türkiye'de ise bu rakam 4 ve yine ortalamanın çok üzerinde.

En yüksek mobil uygulama kullanımına sahip sektör

Araştırmaya göre dijital bankacılık müşterilerinin yüzde 72'si mobil uygulama kullanıyor. Bu rakamla dijital bankacılık en yüksek mobil uygulama kullanımına sahip sektör olarak öne çıkıyor. Türkiye'de 10 dijital banka müşterisinden 8'i mobil uygulama kullanıyor. Türkiye yüzde 83 mobil uygulama kullanımı ile ülke sıralamasında Brezilya ve Kolombiya'nın hemen ardından üçüncü sırada yer almakta.

SON ETKİLEŞİM ETKİSİ

Her ne kadar müşterilerin teknoloji adaptasyonu yüksek olsa da hala yüzde 70'i söz konusu müşteri hizmetleri olduğunda gerçek bir kişiden yardım almayı tercih ediyor. Türkiye yüzde 84 ile ülke sıralamasında da en çok gerçek kişi ile iletişimi tercih eden ülke. Peki müşteriler müşteri hizmetleriyle yaptıkları etkileşimden ne kadar memnun? Bu soruya da yanıt arayan araştırmaya göre dijital bankacılık sektöründeki son etkileşimden memnuniyet puanı 8,2 ve bu puan geleneksel bankacılıktaki memnuniyete yüzde 3 daha yüksek. Türkiye 8,8 puanla dünya ortalamasının üzerinde, ülke sıralamasında da Brezilya'dan sonra ikinci sırada yer almakta.

Özelleştirilmiş tekliflere bakış olumlu

Müşteri hizmetlerinin sadakati ne ölçüde artırdığını da araştırma bir kez daha gözler önüne seriyor. Müşteri hizmetleriyle etkileşimde olumlu bir deneyime sahip müşterilerin sadakat eğiliminin etkileşimde bulunmayanlara göre yüzde 13 daha yüksek olduğunu ortaya koyan araştırma, müşteri hizmetleriyle etkileşimde olumsuz deneyime sahip tüketicilerin sadakat eğiliminin de etkileşimde bulunmayanlara göre yüzde 28 daha düşük olduğunu saptıyor.

Dijital bankacılık müşterileri, müşteri hizmetleriyle iletişimleri sırasında satış tekliflerini duyma konusunda da istekli. Hatta dijital bankacılık yeni satış tekliflerinin memnuniyetle karşılandığı sektörler arasında dördüncü sırada yer alıyor. Global araştırmada katılımcıların yüzde 44'ü görüşme sırasında ticari bir teklifi kabul ettiğini ve veya kendisine böyle bir teklif sunulmasından memnun olduğunu belirtiyor. Türkiye'de müşterilerin yüzde 71 özelleştirilmiş teklif almaktan memnuniyet duyacağını ifade ediyor.

"DİJİTAL BANKACILIK HIZLA YAYILIRKEN MÜŞTERİ DENEYİMİ VE MEMNUNİYETİ KONUSUNDA DA OLUMLU BİR KARNEYE SAHİP"

Şirketin satış ve pazarlama genel müdür yardımcısı Sezin Mızraklı Avalin, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Teknolojik gelişmelerin, Covid-19'un da etkisiyle bankacılığı dijital kanallara daha hızlı yönlendirerek bankacılığın manzarasını değiştirdiğinin altını çizen Avalin, "Artık geleneksel ürünler dijitalleştirilirken, yeni ürünler ise mobil öncelikli (mobile-first) olarak geliştiriliyor. Araştırmaya baktığımızda dijital bankacılık hızla yayılırken müşteri deneyimi ve memnuniyeti konusunda da olumlu bir karneye sahip olduğunu görüyoruz. Pandemi de dijital bankacılıkta müşteri hizmetlerinin müşteri üzerindeki etkisini pozitif yönde etkilemiş görünüyor. Özellikle geleneksel bankacılığa göre birçok kriterde hem teknoloji adaptasyonu, hem müşteriyle anlamlı iletişim kurma konusunda öne çıkan dijital bankacılık bu olumlu gidişatı daha da ileri noktaya taşıyabilir. Örneğin tüketicilerin artan şekilde canlı sohbet ve mobil uygulama kullanması, sosyal medyada paylaşım yapan her 10 Türk müşteriden 8'inin bu paylaşımı kişisel sosyal medya mecrasında yapması, müşteri hizmetlerinde yaşanan son etkileşimin müşteri sadakati üzerinde oynadığı rol, üzerinde durulması gereken konular. Öte yandan özelikle 'Türkiye'de dijital banka müşterilerinin yüzde 71'inin özelleştirilmiş teklif almaktan memnuniyet duyacağını' ifade etmesi de önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir" dedi.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

Banka işlemleri 'cep'e girdi

Togo Cumhuriyeti, Pandemi, Türkiye, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Banka işlemleri 'cep'e girdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı 09:31 Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı İstanbul, güne yangınla başladı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yanıyor 09:12 İstanbul, güne yangınla başladı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yanıyor Denizli'de sevgili cinayeti! 09:09 Denizli'de sevgili cinayeti! "Yanlışlıkla ezdim" dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım 08:28 Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede 08:17 Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı 07:31 Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor 18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor 18:06 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Son Dakika Haberleri
09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış
09:31 Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı
09:19 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı
09:12 İstanbul, güne yangınla başladı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yanıyor
09:11 ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi
09:08 Denizli'de sevgili cinayeti! "Yanlışlıkla ezdim" dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı
08:28 Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım
08:22 Sadakatsiz'de ortalık birbirine girecek! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü
08:17 Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede
07:18 Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
MasterChef Türkiye yeni sezonunda bir ilk! Kırmızı takım, rakibini hezimete uğrattı MasterChef Türkiye yeni sezonunda bir ilk! Kırmızı takım, rakibini hezimete uğrattı         
08:46
Sadakatsiz'de ortalık birbirine girecek! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü Sadakatsiz'de ortalık birbirine girecek! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü         
08:23
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 09:46:19. #1.12#
SON DAKİKA: Banka işlemleri 'cep'e girdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement