Ekonomi Basını "Egd Yılbaşı Buluşması"Nda Bir Araya Geldi

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yılbaşı Buluşması", Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yılbaşı Buluşması", Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.



TİM'in desteğiyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenen etkinlikte EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.



Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ekonomi gazetecileri ile ihracatçıların birbirini tamamlayan ve anlayan bir aile olduğunu söyledi.



Gülle, bu yıl ihracatta elde edilen başarılara işaret ederek, "2018'de ihracatçılarımızın azmi ve emeğiyle kırdığımız rekorlarımızı ve ihracatımızdaki artışı devam ettireceğiz. Biz ihracat yapalım, sizler değerli kalemlerinizle yazın. 2019'da daha çok ihracat konuşalım. Hepimizin, ülkemizin buna ihtiyacı var." dedi.



Ekonomi gazetecilerinin ihracatçıların yol arkadaşı olduğunu anlatan Gülle, şunları kaydetti:



"Planlarımız, stratejilerimiz ve hedeflerimizden her zaman ilk haberdar olanlar olarak, yaptığımız doğru ve yanlışlarda bizlere yazılarınız ve haberlerinizle her zaman doğru alternatifleri sundunuz. Ekonomi basınının değerli temsilcileri olarak, 20 yıldır gördüğümüz tecrübeli yüzlerden mesleğe yeni başlayan meslektaşlarınıza kadar sizlerden tek beklentimiz, ihracat algısının güçlenmesine ve tüm iş dünyamızı ihracata teşvik etmemize destek olmanız."



"Ekonomide bambaşka pencereler açmak istiyoruz"



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç de bu yılın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çetin geçen bir yıl olduğunu söyledi.



2019'un zorlu ama umut dolu bir yıl olacağını belirten Avdagiç, "Bu zorlu yılı üretimin gücüyle geride bırakacağız. Çünkü iş dünyası olarak 2019'da üretimin yeni kodlarını programlayarak ekonomide bambaşka pencereler açmak istiyoruz. Bunu yaparken asıl hedefimiz, Türkiye'yi yüksek faiziyle değil, üretim gücüyle çekici hale getirebilmek olacaktır. Araçlardaki yol bulma sistemiyle anlatırsak; biz ticaretin navigasyonunda en hızlı güzergahı hesapladık. O da yerli üretim rotasıdır. Reel ekonomimizi, cari fazladan vazgeçmeden, global nefes diye nitelendirdiğimiz ihracatla büyüteceğiz." şeklinde konuştu.



Avdagiç, ekonomi gazetecileri?nin, toplum ile ekonominin aktörler arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğüne dikkati çekerek, halkın sanayi, ticaret, üretim ve ihracattaki gelişmeleri ekonomi gazetecilerinden öğrendiğini ifade etti.



Toplumun en önemli haber kaynağının gazeteciler olduğunu vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:



"Haberleri yorumlamada da en büyük yardımcımız sizlersiniz. Bana göre siz ekonomiyle ilgili gelişmeleri topluma aktarırken çok önemli bir iş daha yapıyorsunuz. O da ekonomik aktörler ile halk arasında ortak bir dil gelişmesine, ortak bir akıl oluşmasına, tarafların birbirini anlamasına, ekonomik bilgi ve birikimin çoğalmasına zemin hazırlıyorsunuz. Ekonomi ve ticaretteki gelişmeleri küreselleşmeye bağlıyoruz ya… İşte bu küreselleşmenin en eski ve değişmez aktörü gazetecilerdir, sizlersiniz. Teknolojik gelişmelerin yaygınlaşması, çıkan ürünlerden kitlelerin haberdar olması hep sizinle oluyor. Ekonominin çarklarını döndüren sadece bizim üyelerimiz, yani üreticiler değildir. Bence ekonomin çarkını döndüren isimsiz kahramanlardan biri de ekonomi basınıdır. Daha da önemlisi ekonomi gazetecileri, Türkiye'nin iktisadi tarihinin güçlü ve büyük hafızasıdır.?"



"Bu köprüyü oluştuğumuz için çok mutluyuz"



EGD Başkanı Celal Toprak ise yılbaşı buluşmasının çok önemsedikleri bir etkinlik olduğunu belirterek, mesleğe ve EGD'ye verdikleri destekten dolayı sektör duayenlerine teşekkür etti.



Etkinliği 14 yıldan bu yana yaptıklarını anımsatan Toprak, "14 yıl önce hepimiz daha farklıydık ama değişmeyen tek şey var; duygularımız. Duygularımızda bir değişim yok. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz, sevmeye de devam edeceğiz. Bu bir aile toplantısı. Biz meslektaşlarımızın görüşmesine vesile oluyoruz. Bu köprüyü oluştuğumuz için çok mutluyuz. Bu aile birlikteliğini bozmayalım. Bunu bozmadığımız sürece bize bir şey olmaz, dimdik ayakta kalırız. Bu birlikteliği hayatın her alanına yayalım." diye konuştu.



Plaket takdim töreni



Konuşmaların ardından plaket takdim töreni düzenlendi. EGD'ye desteklerinden dolayı TİM Başkanı İsmail Gülle'ye teşekkür plaketi verildi. Gülle plaketini, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahab Munyar'ın elinden aldı.



Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Akif Eroğlu adına TSB kurumsal iletişim bölümünden Elvan Yetkin'e geceye katkıları dolayısıyla plaket takdim edildi.



EGD etkinliklerine katkılarından dolayı verilen teşekkür plaketi, Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş'in adına Türk Telekom Dijital İletişim Müdürü Esat Sivri'ye sunuldu.



ORGE Elektrik Üst Yöneticisi (CEO) Nevhan Gündüz, Austrotherm Türkiye Genel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, Çevko Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu ve Tracemark Ajans Başkanı Salih Karahan'a da katkılarından dolayı plaket verildi.



Etkinlikte, 19 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ekonomi yazarı Güngör Uras adına verilen yaşam boyu onur plaketi ise Güngör Uras'ın asistanı Hediye Ünlü'ye takdim edildi.



Faruk Türkoğlu, Hasan Eriş, Şemsi Yücel, Rüştü Bozkurt, Yüksel Uysal, Çetin Gürel, Kamuran Abacıoğlu, Engin Köklüçınar, Şükran Soner, İdris Adil ve Ege Cansen de etkinlik kapsamında yaşam boyu onur plaketi verilen isimler oldu.



Yeni ekonomi kanallarına plaket



Plaket takdim töreninde ayrıca, yayın hayatına bu yıl başlayan yeni ekonomi kanallarının temsilcilerine plaket verildi.



Bu kapsamda Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Serhat Albayrak adına A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner ve EKOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir'e plaket takdim edildi.



Meslekte 20 yılını dolduranlara plaket





EGD yılbaşı buluşmasında ekonomi basınında 20 yılını dolduranlara da plaket takdim edildi. Meslekte 20 yılını dolduran isimler şu şekilde:



"Emre İskeçeli, Ömer Temür, Selçuk Geçer, Can Karadut, Serpin Alparslan, Mehmet Ali Yıldırımtürk, Mesut Taşkın, Tamer Gerçi, Dilek Gappi, Adil Küçük, Musa Alioğlu, Şeref Özata, Okhan Şentürk, Murat Gürsoy, Orhan Koçyiğit, Selahattin Ertaş, Cem Tanrıkılıcı, Can Kantar, Kadir Kılıçparlar, Hamide Hangül, Selma Şenol, Deniz Kalendergil, Aynur İşçi, Fahri Sarrafoğlu, Olay Tan, Mehmet Mustafa Haliloğlu, Nurhayat Varol, Aslı Didari, Murat Bayar, Engin Çağlar, Ahmet Çoşkunaydın, Mehmet Aka."



Geceye, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de katıldı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!

Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı

Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı

Hal Uyuşmazlıklarında Parasal Üst Sınır Artırıldı