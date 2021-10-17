Palancıoğlu, istişare toplantısına katıldı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, heyet üyeleri ve Serbest Bölge Yönetim Kurulu ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, serbest bölgenin Kayseri'nin göz bebeği bir üretim üssü olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik içerisinde serbest bölgeye en faydalı hizmetleri kazandırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin ihracat üssü serbest bölgemizde, çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda en önemli çalışma olan sanayicilerimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak gümrük giriş kapısı ile ilgili son aşamaya da geldiğimizi hatırlatmak isterim. Serbest bölgemizin büyümesi, sanayicilerimizin taleplerinin karşılanması, üretim ve istihdamın artması için gayretle çalışıyoruz. Bugün de Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu ve heyet üyeleri ile Serbest Bölge'de istişare toplantısı yaptık. Kendilerine değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Yeni projeler ve yatırımların yanı sıra, Bakanlığımızın desteği, sanayicilerimizin özverisi ve tüm paydaşlarımızın vizyonuyla Serbest Bölge'mizi büyütmeye devam edeceğiz."