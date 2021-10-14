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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira destek - Son Dakika

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira destek

14.10.2021 14:55
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) hazırladığı Kadınlar Birleşiyor, Batı Karadeniz Kalkınıyor Projesi kapsamında Çankırı ve Sinop'taki 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) hazırladığı Kadınlar Birleşiyor, Batı Karadeniz Kalkınıyor Projesi kapsamında Çankırı ve Sinop'taki 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira destek verilecek.

Kastamonu Valisi ve KUZKA Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çakır, Valilikteki imza töreninde, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta kadınların üretimdeki rolünün farkında olduklarını söyledi.

Çakır, "Kastamonu'da, Çankırı'da ve Sinop'ta çok güzel şeyler oluyor. Ürünlerimizin hem hazırlanması, hem duyurulması, hem de satışı noktasında yapacağımız sözleşmeyle, kadınlarımızı oldukça üst seviyede ticari anlamda desteklemiş olacağız." diye konuştu.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi ve üretim kapasitelerinin artırılarak kadınların ekonomik hayata katılımlarını sağlamak üzere hazırlanan projenin desteklenmeye hak kazandığına işaret etti.

Proje yürütücüsünün Kastamonu Valiliği, proje ortaklarının ise Çankırı Valiliği, Sinop Valiliği, üç ilin İl Özel İdareleri, 8 kadın kooperatifi olduğunu belirten Genç, "1 milyon 123 bin lira bütçeli projenin program kapsamında yüzde 89'una tekabül eden 1 milyon lira destek sağlanacaktır. Toplamda 145 üyeye sahip 8 kadın kooperatifine proje kapsamında makine ve ekipman desteği sağlanacaktır. Bu sayede düzenli ve yüksek hacimli üretim yapma imkanı elde edeceklerdir." dedi.

Makine ve ekipman desteğinin yanı sıra proje kapsamında sosyal medya, dijital pazarlama, pazarlama stratejileri, kooperatif hukuku, kooperatifçilik kültürü, e-ticaret sitesi kullanımı konularında eğitimler düzenlenmesinin hedeflendiğini belirten Genç, projenin detayları hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından SOGEP kapsamında protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Vali Çakır tarafından KUZKA'nın bir önceki dönem yönetim kurulu başkanı olan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'a plaket takdim edildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira destek
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira destek
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira destek
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira destek
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira destek
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira destek
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira destek

Batı Karadeniz, Türk Lirası, Kastamonu, Sinop, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından 8 kadın kooperatifine 1 milyon lira destek - Son Dakika
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