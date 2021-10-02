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Belediye Başkanı Aras, yüksek kiralarla ilgili girişimlerde bulunacak - Son Dakika

Belediye Başkanı Aras, yüksek kiralarla ilgili girişimlerde bulunacak

02.10.2021 18:04
Belediye Başkanı Aras, yüksek kiralarla ilgili girişimlerde bulunacak, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kira artışları ile ilgili sitemini dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu artışların ana nedeni olarak gördüğü günlük, haftalık, hatta saatlik konut kiralamaların yasaklanması için girişimlerde bulunacağını söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kira artışları ile ilgili sitemini dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu artışların ana nedeni olarak gördüğü günlük, haftalık, hatta saatlik konut kiralamaların yasaklanması için girişimlerde bulunacağını söyledi.

Pandemi ile birlikte büyük bir göç dalgasına maruz kalan Muğla'da Bodrum başta olmak üzere birçok ilçede, gayrimenkul birim fiyatları ve yıllık artış oranı Türkiye'nin zirvesine oturdu. Bodrum'da son bir buçuk yılda 2-3 kat artan kira fiyatları, özellikler dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bu durum ilçede kendi konutu olmayan dar gelirli vatandaşları göçe zorlarken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kiralık konut sahiplerine çağrı yaparak, "Değerli mal sahipleri, ödeyebildikleri kirayı beğenmediğiniz için evlerinizi kiralamadığınız insanların; çocuklarınızı veya torunlarınızı eğiten öğretmenler, hastalandığınızda muhtaç olacağınız sağlık görevlileri, can ve mal emniyetiniz için canlarını ortaya koyan emniyet görevlileri, adalet için hizmet veren adliye çalışanları, gün içinde birçok ihtiyacınızı karşılayan memurlar, esnaflar ve çalışanları olduğunu unutmayın" dedi.

"Bodrum'un yükü kirayı ödeyemeyenlerin sırtında"

"Evlerinizi Bodrum'un sırtında yaşayanlara değil, Bodrum'u sırtında taşıyanlara kiralayın" diyen Başkan Aras, "Zaten ödeme güçlerine göre konut bulamayan insanların derdi, lüks konutlarda oturmakta değil. Onlar, asgari ihtiyaçlarını karşılayacak evlerde oturmak istiyor ama o evlere de siz asgari 5-6 bin lira istiyorsunuz. Üstelik 6 aylık veya bir yıllık kira da peşin olmak şartıyla. Sizlerden ricam, bu gerçekler doğrultusunda davranarak, evlerinizi Bodrum'un sırtında yaşayanlara değil, Bodrum'u sırtında taşıyanlara kiralamanız. Çünkü bu insanların ev bulamadıkları için yaşayamadıkları bir Bodrum, yaşanılmaz bir Bodrum olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Konut görünümlü saatli bombalar, Bodrum'da kesinlikle olmamalılar"

Belediye Başkanı Ahmet Aras, günlük, haftalık, hatta saatlik konut kiralamaların yasaklanması için girişimlerde bulunacağını dile getirerek şöyle dedi:

"Bugün konut kiralarının akıl almaz rakamlara yükselmesindeki en büyük neden olan günlük, haftalık, hatta saatlik konut kiralama konusundaki düşüncemi sizlerle paylaşacağım ve ardından, yasaklanması için gerekli yasal girişimlerde bulunacağım. Ülkemizin birçok yerinde ve Bodrum'da günlük, haftalık, hatta saatlik bile kiralanmaya başlayan konutlar, kimlik bildirimi yönünden oluşturdukları asayiş riski, yasal konaklama tesisleri ile haksız rekabete girerek turizme darbe vurmaları ve neden oldukları vergi kaybı nedeniyle sadece Bodrum için değil, bulundukları her yer için, sakıncalıdır. Aylık en fazla 2 bin-2 bin 500 lira civarında kira alınabilecek nitelikteki evlerini otel gibi işleterek günlük 250-300 TL'den başlayan fiyatlarla kiralamaya başlayanların sayesinde Bodrum'u sırtında taşıyanlar, sokakta kalmak üzere. ve biz, bu durumun seyircisi değil, engelleyicisi olmaya kararlıyız. Çünkü içlerinde kimin yaşadığı bile belli olmayan konut görünümlü saatli bombalar, bence Bodrum'da kesinlikle olmamalılar. Sizce?"

(Hamdi Yörür/İHA)

Ahmet Aras, Bodrum, Muğla, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Aras, yüksek kiralarla ilgili girişimlerde bulunacak - Son Dakika


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