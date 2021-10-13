Manisa'daki Belenyenice Barajı'nın yıl sonunda su tutması hedefleniyor - Son Dakika

Manisa'da yüzde 98'i tamamlanan Belenyenice Barajı'nda son aşamaya gelindiği belirtildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada Manisa'da bu yıl tamamlamayı hedefledikleri 7 barajdan biri olan Belenyenice Barajı'nda yüzde 98 fiziki gerçekleşme oranına ulaştıklarını, 1 ay içinde vana odasının inşasını da bitirerek yıl sonu gelmeden su tutmaya başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Baraj gövdesinin temelden 33 metre yükseklikte olacağını aktaran Yıldız, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövdesi için 259 bin 600 metreküp dolgu yapıldığını vurguladı.

Kaya Yıldız, barajın bin 70 dekar araziyi borulu basınçlı sistem ile sulayacağını, Manisalı çiftçinin 2021 yılı rakamlarıyla yılda ortalama 2 milyon 100 bin lira daha fazla kazanacağını da kaydetti.