Üye Girişi
Beyaz eşya iç satışları yılın 9 ayında yüzde 12, ihracatı ise yüzde 28 arttı - Son Dakika

Beyaz eşya iç satışları yılın 9 ayında yüzde 12, ihracatı ise yüzde 28 arttı

20.10.2021 11:16
Beyaz eşya iç satışları yılın 9 ayında yüzde 12, ihracatı ise yüzde 28 arttı

Beyaz eşya Türkiye satışları yılın 9 ayında bir önceki sene aynı döneme kıyasla yüzde 12 oranında arttı.

Beyaz eşya Türkiye satışları yılın 9 ayında bir önceki sene aynı döneme kıyasla yüzde 12 oranında arttı. Beyaz eşya ihracatı ise yüzde 28'lik bir artış kaydetti.

Ocak-Eylül 2021'de 6 ana üründe Türkiye'deki beyaz eşya satışları bir önceki sene aynı döneme kıyasla yüzde 12 oranında arttı. İhracat yüzde 28, üretim ise yüzde 26 oranında artış gösterdi. TÜRKBESD'e üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise 2020 yılının 9 aylık dönemine göre yüzde 23 oranında arttı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2021 yılının ilk 9 ayına ilişkin rakamları ve sektördeki son gelişmeleri online basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Sektörümüz senenin 9 ayında hem iç pazar hem de ihracat pazarlarında çok iyi bir performans sergiledi. Üye firmaların toplam satışları 25 milyon 746 bin 49 adet olarak gerçekleşti. Eylül ayı itibarı ile iç pazarda yüksek baz etkisini hissetmeye başladık. Maliyet artışını dengeleyerek başta ana ihracat pazarımız Avrupa olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda ivmeyi korumaya odaklanacağız" dedi.

"PARİS ANLAŞMASI'NIN SEKTÖRÜMÜZE İHRACAT AÇISINDAN GETİRECEĞİ FAYDALARI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Pandemi sonrası toparlanma ile birlikte ihracatın arttığını söyleyen Dinçer, "Toplam iç satış ve ihracat hacmimizde yüzde 23'lük bir artış yaşandı. İç satışta artışın devam etmesindeki önemli etkenlerin başında konut satışlarındaki artış ve pandeminin getirdiği ağırlıklı olarak evde zaman geçirilen yeni yaşam tarzı oldu. Üretimimiz de benzer şekilde ivmesini sürdürüyor. Ocak-Eylül arası üretimde bir önceki sene aynı döneme göre yüzde 26 artış görülüyor. İhracattaki güçlü performans üçüncü çeyrekte büyümeye önemli destek sağladı. Bu yükselişte pandemi süreci ile birlikte beyaz eşyaya olan ihtiyacın artması ve kapanma döneminde ertelenen talebin etkili olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Hammadde fiyat artışlarının sonucunda artan maliyet artışlarından tüm sektörler gibi beyaz eşya sektörünün de etkilendiğini vurgulayan Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hammadde arz noktalarına uzaklık sebebiyle artan lojistik maliyetler, çip maliyeti, elektrik fiyatı, doğalgaz fiyatı, petrol fiyatı, çelik fiyatı gibi bir çok alanda fiyat artışları söz konusu oldu. Çip krizi mevcut süreçte hayatımızın bir gerçeği, tüm bilgiler doğrultusunda 2022'nin son çeyreğine kadar bu durumun içerisinde olmaya devam edeceğiz. Tüm sektörlerin bu sürece bir an önce adaptasyon sağlaması çok önemli. Biz tüm platformlarımızı geliştirdik, sadece ilk tedarikçilerimizle değil alt tedarikçilerimizle de ilişkilerimizi kuvvetlendirdik, uygun sipariş yöntemimiz ile minimum hasarla faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz".

Dinçer, "Artan girdi ve hammadde fiyatlarının uluslararası rekabet gücümüzü olumsuz etkilememesi adına hammadde ithalatında uygulanan ek vergilerde düzenlemeye gidilmesi üreticileri rahatlatacaktır" dedi. Sektörün ana ihracat pazarı olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının önemli girişimleri bulunduğuna dikkat çeken Dinçer, "Üye firmalar olarak tüm faaliyetlerimizi çevreyi ve iklimi koruma odağıyla gerçekleştiriyoruz. AB'nin çevre regülasyonlarına uyumlu olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Enerji etiketi ve eko-tasarım gereksinimlerini AB ile eş seviyede gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği ticari ilişkilerini geliştirdiği ülkelere Paris Anlaşması'na uyumu bir şart olarak getiriyor. Paris Anlaşması'nın TBMM'de onaylanmasından dolayı müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Sektörümüze ihracat açısından gelecekte getireceği faydaları önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

Beyaz eşya iç satışları yılın 9 ayında yüzde 12, ihracatı ise yüzde 28 arttı
Beyaz eşya iç satışları yılın 9 ayında yüzde 12, ihracatı ise yüzde 28 arttı
Beyaz eşya iç satışları yılın 9 ayında yüzde 12, ihracatı ise yüzde 28 arttı

Avrupa Birliği, İhracat, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaz eşya iç satışları yılın 9 ayında yüzde 12, ihracatı ise yüzde 28 arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahibinin 11:12 Sahibinin "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği pitbull dehşet saçtı! İş insanının burnu koptu Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda 11:07 Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı 11:04 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak 11:00 Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi 10:49 Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu 10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı 10:10 Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek 10:04 Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek

Son Dakika Haberleri
11:13 Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak
11:10 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar
11:05 Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri
11:04 Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım
10:59 Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak
10:56 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor
10:51 Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar
10:34 Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar
Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak         
11:14
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar         
11:10
Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri         
11:05
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım         
11:03
Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar         
10:51
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi         
10:15
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez         
09:00
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 11:26:11. #1.12#
SON DAKİKA: Beyaz eşya iç satışları yılın 9 ayında yüzde 12, ihracatı ise yüzde 28 arttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement