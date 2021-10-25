5 bin ton rekolte bekleyen nar üreticileri mutlu - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetişen "deve dişi" çeşidi narda 5 bin ton rekolte bekleyen üreticiler, hasat için bahçelere mutlu girdi.

Orta Sakarya Vadisi'nde yer alan yörenin mikroklima özelliği sayesinde yetiştirilen narda bu yıl yaklaşık 5 bin ton rekolte öngörülüyor. Geçen yıla oranla fiyatı artan nar, kilosu 4-5 liradan alıcı buluyor.

2 bin 15 dönüm nar bahçesinin bulunduğu bölgede lokum ve meyve suyu yapımında değerlendirilen ürünler, çoğunlukla İstanbul, Ankara ve Bursa'dan gelen alıcılara satılıyor.

İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, AA muhabirine, ilçede yetişen farklı tarım ürünlerinin yıl boyunca Türkiye'nin dört bir tarafındaki tüketicilerle buluşturulduğunu söyledi.

Domates, salatalık ve incirin ardından ilçenin önde gelen tarım ürünlerinden narın hasadının yapıldığını kaydeden Saçal, "Şimdi de narı tadıyoruz. Narımızı ülkenin diğer illerindeki vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradaki narın bir özelliği var. 'Deve dişi' nar. Çok tatlı. O kadar tatlı ki gördüğüm kadarıyla ekşisi yapılmıyor. Şu an bahçelerimizin her tarafı kıpkırmızı." diye konuştu.

Saçal, hava koşullarının bu yıl farklı seyrettiğine dikkati çekerek, "Rekolte, tüketicimizi mutlu etti. Bu sene dezavantajı avantaja çevirmiş olduk." dedi.

"Üretim fazla olursa ihracatı düşünüyoruz"

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez de bölgede hasat edilen narın iri taneli ve şeker oranının yüksek olduğunu söyledi.

Gelecek yıllarda bölgedeki nar üretiminin artmasını beklediğini dile getiren Kepez, şöyle devam etti:

"Çünkü bu sene fiyatlardan memnunuz. Narın kilogramı 3 liradan satışa başladı. Şu an 4-5 lira civarında satılıyor. Üretim fazla oldukça İnhisar'ın narını daha çok duyuracağız. Hatta ihracatçılarla da görüşmelerimizi yapıyoruz. Üretim fazla olursa ihracat yapmayı, yaptırmayı düşünüyoruz. Bölgemizde kayıtlı 2 bin 15 dönüm nar bahçesi var. Bir ağaç da 60 kilogram nar veriyor."

Kardeşiyle yaklaşık 70 dönümlük alanda nar üretimi yapan İbrahim Burunca da hasat döneminde işçilerle bahçeye gelerek hummalı çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Her tarım ürünündeki gibi narın da kendine özgü bakımının olduğuna dikkati çeken Burunca, şunları söyledi:

"Yağışlı olursa dışı biraz bozulabilir. Havalar açık olduğu zaman nar için çok güzel olur. Narlarımız iri taneli oluyor. Verim bu sene daha iyi oldu. Şu anda fiyatlardan memnunum. Tüccar narın kilogramını buradan 4 liradan almaya başladı. Sezona umutlu girdik. Mahsulümüz bu sene çok güzel. Özellikle narı pazarcılar almaya geliyor. İstanbul'dan, Ankara'dan büyük tüccarlar geliyor. Günlük alıp götürüyorlar."