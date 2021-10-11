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TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) HAKKINDA DUYURU - Son Dakika

TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) HAKKINDA DUYURU

11.10.2021 12:59
TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) HAKKINDA DUYURU

İŞKUR ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 5 (Merkez: 1, Genç: 1, Kiğı: 1, Solhan: 2) kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları 11. 10. 2021 - 15. 10. 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

İŞKUR ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 5 (Merkez: 1, Genç: 1, Kiğı: 1, Solhan: 2) kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları 11. 10. 2021 - 15. 10. 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru için Katılımcı Şartları aşağıda belirtilmiştir.

Katılımcı şartları

Kuruma kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almamak

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç);

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin bir buçuk katını (4. 238, 85 TL ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamaz.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP'ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar.

Başvurular için istihdamında güçlük çekilen (kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, 35 yaş üstü bireyler, terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yararlananlar) öncelikli olup bunlar arasında öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede sigortalı olunmaması.

Katılımcılar, % 100 noter kurası ile belirlenecektir.

Kura Yeri: Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehir Spor Salonu

Kura Tarihi: 19. 10. 2021 Saat: 10: 00

Başvurular COVİD-19 nedeniyle İl Müdürlüğünden alınmayacak olup İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Programı 01 Kasım 2021 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Toplum Yararına Program, İstihdam, 15 Ekim, Bingöl, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) HAKKINDA DUYURU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) HAKKINDA DUYURU - Son Dakika
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