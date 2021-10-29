Meslek lisesi mobilya sektörünün usta ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Bingöl'de bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sahip olduğu cihazlar sayesinde Bingöl ile çevre il ve ilçelerindeki firmaların ihtiyacı olan ürünleri üretiyor, yetiştirdiği kalifiye elemanlarla mobilya sektörüne usta kazandırıyor.

Kentte faaliyet gösteren ve son 10 yılda Bingöl'ün en gözde meslek okulu haline gelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojileri alanında meslek öğrenen öğrenciler, haftanın 3 günü sanayi sitesinde staj görüyor.

Okul, hem üretim yapıyor hem de donanımlı ve kalifiye elemanlar yetiştirerek öğrencilere istihdam alanı oluşturuyor.

1,5 milyon lirayı aşkın ciro

Okul müdürü Ahmet Aşar, AA muhabirine, okulun 1967-1968 eğitim öğretim yılında açıldığını, döner sermaye kapsamında yaptıkları çalışmalarla Türkiye'nin sayılı okulları arasına girmeye başladıklarını söyledi.

Okulda 6 bölüm olduğunu dile getiren Aşar, bu bölümlerde okuyan öğrencilerin bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da kazandıkları ücretlerle aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojileri, Makine ve Tasarım Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Yenilenebilir Enerji ve Metal Teknolojileri bölümlerinde eğitim verdiklerini anlatan Aşar, geçen yıl 1,5 milyon liranın üzerinde ciro yaptıklarını ifade etti.

Aşar, "Sanayide iş yeri açmış ya da usta olarak çalışan insanların büyük bir çoğunluğu okulumuzdan mezun. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gayretiyle Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümü okulumuzun gözde bölümlerinden biri olmaya başladı." dedi.

Okulu tercih eden öğrencisi sayısı arttı

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojileri Alan Şefi Talip Gül de bölümde 130 öğrencinin eğitim gördüğünü, son yıllarda teknik gelişmelerden dolayı bölümü tercih eden öğrenci sayısının arttığını söyledi.

Alınan siparişleri öğrencilerin de katkısıyla ürettiklerini dile getiren Gül, kazanılan ücretin öğrencilerin çalışma şevkini artırdığını ve derslerine olan bağlılığını yükselttiğini ifade etti.

İş sayısı ne kadar artarsa öğrencilerin aldığı ücretin de arttığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin becerisiyle piyasada, resmi kurumlarda her türlü işi yapma kapasitesine sahibiz. Teknik gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve son model makineleri öğrencilerimize gösteriyoruz. Bu sayede onların sektörde daha rahat iş bulmasını sağlıyoruz. Sanayideki becerisini gördükleri öğrencilerimize talep çok. 3-4 öğrenci isteyen işletmeler olduğu halde biz en fazla bir öğrenci gönderebiliyoruz."

"Burası okul gibi değil fabrika"

11. sınıf öğrencisi Emre Moiz, seçtiği bölümde masa, sıra ve dolap yaptığını, bölümü sayesinde meslek öğrendiğini ve kazanç elde ettiğini söyledi.

Öğrencilerden Berat Ayyıldız da yaptıkları iş karşılığında döner sermayeden ücret aldıklarını, bu bölümde okuduğu için ailesinin kendisini desteklediğini dile getirdi.

Ayyıldız, "Ailem bana 'İyi ki bu okuldasın.' diyor. Burası okul gibi değil fabrika. Okulumuz bize büyük destek veriyor. Gelecekte ne yapmamız gerektiğini anlatıyorlar, iş hayatına geçmemizi sağlıyorlar." diye konuştu.