Üye Girişi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de 130 ticari taksi plakası için ihaleye çıktı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de 130 ticari taksi plakası için ihaleye çıktı

09.10.2021 15:36
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de 130 ticari taksi plakası için ihaleye çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde taksi taşımacılığını kayıt altına almak, korsan taşımacılığı önlemek, taksi hizmetlerini bir düzen içerisinde sürdürmek ve gerekli denetimleri sağlamak amacıyla ticari taksi plakasını 29 yıllığına ihale edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde taksi taşımacılığını kayıt altına almak, korsan taşımacılığı önlemek, taksi hizmetlerini bir düzen içerisinde sürdürmek ve gerekli denetimleri sağlamak amacıyla ticari taksi plakasını 29 yıllığına ihale edecek.

Belediye 25, İstasyon Caddesi 25, Fatih mahallesi 10, Darlı yolu 10, Hastane 15, TOKİ 15, Sanayi 15 ile Siteler ve Üniversite'de 15 araç için olmak üzere 8 noktada kurulacak duraklarda 130 araç plakası ihale edilecek.

İhale tarihinden itibaren geriye dönük kesintisiz 5 yıl ve halen Bismil'de ikamet etme şartının arandığı ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

Her bir ticari plakanın muhammen bedeli KDV hariç 100 bin lira olarak belirlenen ihaleye gerçek kişiler katılabilecek. Her bir plakaya herkesin müracaat edilebileceği ihalede, sözleşme imzalamaya hak kazanan kişi diğer plakalar için teklif veremeyecek.

İhaleyi kazanan kişiler, bedelin yarısını peşin diğer yarısını da bir yıl süre içerisinde 2 taksitte ödeyebilecek. Ayrıca bedelin tümünü tek seferde yapmak isteyenler için yüzde 10 indirim uygulanacak.

Ödeme şartlarını yerine getiren kişilerin en geç 3 ay içerisinde istenilen özellikte aracı alarak faaliyete başlaması gerekiyor.

11-12 Ekim'de Ali Emiri Kültür Merkezi'nde her bir plaka için ayrı ayrı olmak üzere Belediye Encümenince yapılacak ihaleler, belirlenen günlerde bitmemesi halinde sonraki günlerde devam edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de 130 ticari taksi plakası için ihaleye çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hastane, Fatih, Taksi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de 130 ticari taksi plakası için ihaleye çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu 15:16 Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti 15:15 Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme 15:12 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme
Hadise, istenmeyen gelin sorusuna cevap veremedi 14:35 Hadise, istenmeyen gelin sorusuna cevap veremedi Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı 14:30 Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı Yardım çığlıklarına koştular! Falezlerden düşen kadın ekipleri harekete geçirdi 14:24 Yardım çığlıklarına koştular! Falezlerden düşen kadın ekipleri harekete geçirdi
Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak 12:36 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber 11:52 Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber

Son Dakika Haberleri
15:15 Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu
15:14 HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto
15:13 Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Muslera hayranı çıktı
15:12 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz
14:54 Fatih'teki kütüphane, bünyesindeki 40 bin kitapla büyük ilgi görüyor! Üye sayısı birçok ilçenin nüfusunu geride bıraktı
14:36 Fenerbahçe'nin ertelenen 328 milyon liralık borcu kapıya dayandı
14:31 Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde
14:30 Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı
14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor
Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi         
15:39
HDP, Erdoğan'ın HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto         
15:15
Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Muslera hayranı çıktı Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Muslera hayranı çıktı         
15:13
Yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi gözyaşlarına boğuldu Yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi gözyaşlarına boğuldu         
14:55
Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde         
14:32
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor         
14:29
Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı         
14:02
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı         
11:49
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 15:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de 130 ticari taksi plakası için ihaleye çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement