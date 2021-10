Borsa İstanbul, Sürdürülebilir Borsalar Girişimi Türev Borsaları Ağı'na kurucu üye oldu - Son Dakika

Borsa İstanbul, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Borsalar Girişimi Girişimi (UN Sustainable Stock Exchanges, UN SSE) tarafından oluşturulan Türev Borsaları Ağı'nın 11 kurucu üyesi arasında yer aldı.

Borsa İstanbul açıklamasına göre, Borsa İstanbul'un kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Borsalar Girişimi, türev ürünler alanında sürdürülebilirlik çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla Sürdürülebilir Türev Borsaları Ağı'nı kurdu.

Borsa İstanbul, dünyanın diğer önde gelen türev borsaları ve türev piyasası işleten menkul kıymet borsalarıyla birlikte bu girişimin kurucuları arasında yer aldı. Kurucuların bir kısmı doğrudan türev borsası bir kısmı ise türev piyasası bulunan menkul kıymet borsalarından oluşuyor.

SSE Türev Borsaları Ağı'nın kurucu üyeleri Borsa İstanbul (Türkiye), Bursa Malezya (Malezya), CBOE Global Markets (ABD, türev), CME Grubu (ABD, türev), Deutsche Börse AG/ Eurex ( Almanya, türev), Matba Rofex ( Arjantin, türev), MexDer (BMV Grubu) (Meksika, türev), NZX Limited (Yeni Zelanda), Singapur Borsası (Singapur), ICE (ABD) ve TMX Grubu/ Montreal Exchange ( Kanada, türev) borsalarından oluşuyor.

"Yeni üyelerimizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (SSE) Başkanı James Zhan, "Bugün SSE'nin mevcut üyeleri olarak aramıza yeni katılan türev borsalarına hoş geldiniz diyoruz. SSE kurulduğundan beri sürdürülebilir finans alanı çok genişledi, genişlemeye de devam ediyor.

Net sıfır emisyonlu bir düzene geçmek ve Birleşmiş Milletler'in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak için her türlü finansmana ihtiyaç var. Türev borsalarının dünyanın en zorlu sorunlarına katkıda bulunma hevesini memnuniyetle karşılıyoruz ve sürdürülebilir kalkınma için en iyi uygulamaları teşvik etmek için yeni üyelerimizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de de türev ürünler giderek daha önemli hale geliyor"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de türev ürünlerin giderek daha önemli hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliğin bu genişleyen ürün kategorisinde de önemli bir rol oynaması gerektiğini düşünüyorum. SSE yöneticilerine, türev borsaları da sürdürülebilir borsalar girişimine dahil etme kararından dolayı teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul olarak, SSE bünyesindeki çalışma gruplarında zaten yer alıyorduk. Bundan sonra girişimin türev tarafındaki çalışmalara da destek vereceğiz."

Sürdürülebilir Borsalar Girişimi hakkında

Açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), BM Çevre Programı Finans Girişimi (UN Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI) ve Sorumlu Yatırım İlkeleri (Principles for Responsible Investment, PRI) tarafından kurulan bir BM ortaklık programı olan SSE'nin misyonu, yatırımcılar, şirketler (ihraççılar), düzenleyiciler, politika yapıcılar ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde borsaların sürdürülebilirlik (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) alanında nasıl rol alabileceklerini ve (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın finansmanı dahil) sürdürülebilir yatırımları nasıl teşvik edebileceklerini anlamak için küresel çapta bir platform sağlamayı amaçlıyor.