Üye Girişi
BORSA İSTANBUL'DA GONG ANATOLIA GENEWORKS İÇİN ÇALDI - Son Dakika

BORSA İSTANBUL'DA GONG ANATOLIA GENEWORKS İÇİN ÇALDI

21.10.2021 12:20

Biyoteknoloji firması Anatolia Geneworks için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Biyoteknoloji firması Anatolia Geneworks için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Kuruluşunun 11'inci yılında halka açılan şirketin payları, işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün'ün açılış konuşmasını yaptığı törende, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Merkezi Direktörü Dr. Elif Akyüz halka arz süreciyle birlikte şirketin gelecek vizyonunu paylaştı.

BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYAN ŞİRKET SAYISI 40'A ULAŞTI

Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Korkmaz Ergün, 'Bu sene gerçekleşen halka arzlarla borsamızda işlem görmeye başlayan şirket sayısı 40'a ulaştı. 40 sayısı geleneğimizde bereketi, çoğalmayı, olgunlaşmayı sembolize eder. Bu sene gerçekleşen halka arzlarla çok bereketli bir yıl geçiriyoruz. Bu durum sermaye piyasamızın ve borsamızın olgunluk seviyesini de göstermektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 40 BIST kere maşallah diyorum' dedi.

9,75 KAT TALEP TOPLANDI

Ak Yatırım liderliğinde toplam 30 üyeden oluşan geniş kapsamlı bir konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilen Anatolia Geneworks'un halka arzında toplam 20.000.000 lira nominal değerli paylara 113 bin 032 yatırımcıdan, 9,75 kat talep toplandı.

Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilen arzda, Anatolia Geneworks'e ait payların ek satış hakkıyla birlikte, yüzde 20,9'u arz edildi ve halka arz büyüklüğü 516.982.500 lira olarak gerçekleşti. Arzda, payların dağılımı yüzde 10 yurt dışı kurumsal, yüzde 30 yurt içi kurumsal, yüzde 59'u yurt içi bireysel yatırımcılar ve yüzde 1'i şirket çalışanları olarak gerçekleşti.

'DÜNYADAKİ EN BÜYÜK 10 DİYAGNOSTİK FİRMASINDAN BİRİ OLMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ'

Halka arzın, Anatolia'nın başarılarla dolu tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Anatolia Geneworks Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz; 'Yıllar boyunca bütün enerjimizi Ar-Ge'ye harcayarak, dünyadaki gelişim ve değişimleri takip ederek, yüksek performanslı, yenilikçi, geniş bir ürün portföyü ortaya çıkarttık ve Anatolia Geneworks'ü Türkiye'yle beraber dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan bir marka haline getirdik. Biz kurulduğumuzdan beri hep uzun vadeli planlar yaparak hareket ettik ve alanımızdaki dev firmaların büyüklüklerini, yüz yıldan eski tarihlerini, halka açık yapılarından kaynaklanan sağlam kurumsal kimliklerini Anatolia için de bir gün ulaşılacak hedefler olarak belirledik. Bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayarak Anatolia'yı gelecek yüzyıllara taşıyacak bir kurumsal olgunlaşma sürecini de başlatmış oluyoruz ve bizim için işin en heyecan verici tarafı da bu' diye konuştu.

"AR-GE'YE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özellikle mekatronik ve yazılım alanlarında yaratacakları yeniliklerle dünya genelinde öne çıkmayı planladıklarını aktaran Akyüz; 'Türkiye'de moleküler tanı alanının öncülerinden olarak dünya genelinde kabul gören ürün gamımızı daha da genişletmek, pazar payımızı artırarak önümüzdeki 20 yılda dünyadaki en büyük 10 diyagnostik firmasından biri olmak en büyük hedefimiz. Ar-Ge'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ancak ağırlığı özellikle yurt dışında şirketimize bağlı yeni şirketler açmak için kullanmayı düşünüyoruz. Hali hazırda hem İtalya hem de Pakistan'da bağlı şirketlerimiz var. Bulundukları coğrafyalarda satışlarımıza nasıl katkı yaptıklarını çok iyi gördük. Aynı modeli pek çok ülkede tekrarlayarak firmamızı bir başka seviyeye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu başarıyı yakalamak hem ülkemize hem de yatırımcılarımıza en büyük borcumuzdur. Bugüne ulaşmamızdaki katkıları için kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji A.Ş.'nin halka arzının şimdiden ülke ekonomimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum' açıklamalarında bulundu.

"BUGÜN HEM MUTLU OLDUĞUMUZ HEM DE GURURLUYUZ"

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Merkezi Direktörü Dr. Elif Akyüz ise 'Kurup büyütmekte olduğumuz, ismini, marka ve model isimlerini hep Anadolu'dan, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden alan firmamız, ülkemizin adını ve ülkemizin çok çalışkan, üretken gençlerinin başarılarını tüm dünyaya duyurmaya devam edecek. Akla, bilime, kaliteye inancımızla, tüm dünya sağlığına katkıda bulunmak için, üretken insan mutludur mottomuzla, azimle çalışmayı sürdürerek, yine en iyiyi hedeflemeye devam edeceğiz. Bugün hem mutlu olduğumuz hem de gurur duyduğumuz bir gün. Ekibimize, burada bulunan, bizi izleyen herkese ve bize destek olan herkese ve halkımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.

DHA- Ekonomi - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA

BORSA İSTANBUL'DA GONG ANATOLIA GENEWORKS İÇİN ÇALDI
BORSA İSTANBUL'DA GONG ANATOLIA GENEWORKS İÇİN ÇALDI
BORSA İSTANBUL'DA GONG ANATOLIA GENEWORKS İÇİN ÇALDI
BORSA İSTANBUL'DA GONG ANATOLIA GENEWORKS İÇİN ÇALDI
BORSA İSTANBUL'DA GONG ANATOLIA GENEWORKS İÇİN ÇALDI
BORSA İSTANBUL'DA GONG ANATOLIA GENEWORKS İÇİN ÇALDI

Araştırma Geliştirme, Togo Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BORSA İSTANBUL'DA GONG ANATOLIA GENEWORKS İÇİN ÇALDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü 12:45 Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak 12:26 RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak Diyanet'in 12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar 11:43 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi 11:23 Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi Bakan Koca'nın 11:05 Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi 10:13 Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 10:07 DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"

Son Dakika Haberleri
12:55 Eskişehir'de içerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı
12:44 Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü
12:29 MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı
12:26 RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak
12:03 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti
12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
11:54 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı
11:43 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
11:42 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar
11:26 DenizBank, salgın sebebiyle Eskişehir şubesinde hizmete bir süre ara verdi
Eskişehir'de içerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı Eskişehir'de içerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı         
12:56
MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı         
12:30
İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti         
12:04
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi         
11:28
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Taksicilerin Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı         
10:38
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 13:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: BORSA İSTANBUL'DA GONG ANATOLIA GENEWORKS İÇİN ÇALDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement