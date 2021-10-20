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Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor - Son Dakika

Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor

20.10.2021 13:56
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor

Havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda balık çeşitleri arttı.

Havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda balık çeşitleri arttı. Edirne'de geçtiğimiz haftalarda fiyatı 50 lirayı gören hamsi, şimdilerde 15 liradan tezgahları süslüyor. Fiyatın düştüğünü duyan vatandaşlar soluğu balık satıcılarında aldı.

Fiyatını gören şaşırıyor

Balık çeşitlerinin bollaşmasıyla birlikte tezgahlar şenlendi. Denizlerin kuru fasulyesi olarak nitelendirilen hamsi son yağışların ardından bollaştı. Bu bolluk tezgahlara yansıdı. Edirne'de balık pazarı esnafları, tezgahlarını sabahın erken saatlerinden itibaren kasalarla gelen hamsilerle süsledi.

İhtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlar, hamsinin fiyatını görünce şaşkınlık yaşadı. Sezonun başından beri fiyatı düşmeyen hamsi, bollukla beraber tezgahları şenlendirirken, balık satıcıları ve vatandaşların da yüzünü güldürdü.

"10 LİRADAN DA SATABİLİRİZ"

Hamsinin bollaştığını söyleyen Edirne Balık Pazarı esnafı Yasem Eren, "Hamsi bugün bollaştı. İğneada'dan geliyor. 20 liradan 15' e düştü, belki akşamüstü 10 liradan da satabiliriz. Havaların güzel olmasından kaynaklanıyor bu bolluk. İğneada yakın bol miktarda balık geliyor. Her gün satmaya ve Edirne halkına balık yedirmeye çalışıyoruz. Yoğunluk yaşanıyor. Fiyatın düştüğünü duyan gelip alıyor. Artık 15 liraya ne kaldı. Bazen bir kerede 15 liraya nasıl düştü diye şaşırıyorlar. 1 kilo alacağına 4-5 kilo alıp dolabına koyuyor. Bu sene havalar güzel gittiği için balık da bol çıkıyor. Hamsinin yanında lüfer balığı da bol geliyor kaç senedir yoktu" şeklinde açıklamada bulundu.

Balık Pazarı Esnaflarından Hamza Köksoy, 3 gün önce 50 liraya sattıkları hamsinin 15 liraya düşmesiyle birlikte hareketlilik yaşandığını aktardı. Bu yıl daha fazla bolluk beklediklerini belirten Köksoy, herkesi balık almaya beklediklerini söyledi.

"SEZONUN İLK BALIĞINI ALDIM"

Balık almaya gelen Ufuk Asoğlu, "Geçen haftalarda hamsi 50 liradan satışa sunuluyordu. Şimdi fiyatının düşmesine sevindik. Fakir Fukara da balık yesin. Ben de sezonun ilk balığını aldım. Duyuyorduk Karadeniz'de 10-15 liraya düştü diye burada fiyatları yüksekti. Haftada bir hatta iki defa yemek faydalı tavsiye ediliyor. Saraçhane'den geliyorum. Orda bir arkadaş balık fiyatları düştü dedi. Onun üzerine çıktım geldim. Evde 2 kişiyiz. 1 buçuk kilo kadar aldım. Ben tavsiye üzerine geldim. Giderken de arkadaşlara ve gördüğüm insanlara söyleyeceğim" ifadelerine yer verdi.

"BU FİYATI EPEYDİR İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Vatandaşlardan Yılmaz Öztürk, "Ucuz görünce almak istedim. Epeydir böyle ucuz değildi. En son aldığımda 40 liraydı şimdi fiyatın düştüğünü görünce 2 kilo alayım dedim. Haftada 1 balık almaya çalışıyorum. Fiyatın düştüğünü görünce şaşırdım. Bu fiyatı epeydir ilk defa görüyorum. Geçen sene de bu fiyattan alamamıştım. Herkese balık almasını tavsiye ederim" diye konuştu.

Hamsinin geçen hafta yüksek fiyattan satıldığını söyleyen Duygu Eryaman Yılmaz, şimdi hem bollaşmasından he de fiyatın düşmesinden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Vatandaşlardan Gülistan Alırat, geçen hafta 50 liradan aldığı hamsinin bu hafta düştüğünü görünce dönüp hemen aldıklarını söyledi.

(Mehmet Basmacı - Özlem Ceylan-İHA)

Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor
Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor

Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu sene balığa doyacağız, hamsi 15 liradan tezgahları süslüyor - Son Dakika
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