Kenevir hasadı başladı - Son Dakika

Burdur'da 17 dekarlık alanda yetiştirilen endüstriyel kenevirin hasadı il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kenevir ekimine izin verilen 20 il arasında bulunan Burdur'un Gölhisar ilçesindeki tarlada hasat töreninde konuşan Vali Ali Arslantaş, bunun sanayide kullanılan endüstriyel bir ürün olduğunu söyledi.

Bu ürünün araştırılıp geliştirilmesi için her zaman üreticinin yanında olacaklarını belirten Arslantaş, "Otomotiv, giyim, kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok alanda kullanılan endüstriyel kenevir, ilimizin önünü açacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın kenevir ekimine izin vermesinden dolayı sektörün daha da gelişeceğini düşünüyorum. Kenevir hasadı ilimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kenevir yetiştiren şirketin yönetim kurulu üyesi Fatih Oral da bu ürünün tarımda geleceğin "yeşil altını" olacağını aktardı.

Burdur'da kenevirin yaygınlaştırılması ve endüstriyel yatırımı için araştırma geliştirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Oral, hasadın bereketli olmasını diledi.

Traktörle ilk hasadın yapıldığı törene, protokol üyelerinin yanı sıra Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk katıldı.