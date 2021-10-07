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Bursa'da ceviz hasadı çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika

Bursa'da ceviz hasadı çiftçiyi sevindirdi

07.10.2021 11:21
Bursa'da ceviz hasadı çiftçiyi sevindirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz hasadı başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz hasadı başladı.

İnegöl'de 25 bin dekar alanda yetişen ceviz bahçelerinden bu sene 10 bin ton rekolte bekleniyor. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ceviz hasadını incelemek üzere nüfusun yüzde 80'inin ceviz üretimi yaptığı kırsal Konurlar Mahallesi'ne gitti. Sezai Çelik, "Konurlar son yıllarda ceviz üreticiliğiyle ön plana çıkmaktadır. Bundan 10 sene önce başlayan ceviz dikimi bugün çok ileri bir noktaya geldi. İnegöl'ümüzde toplam 25 bin dekar alanda ceviz üretimi var. En çok üretim ise Konurlar Mahallesi'nde yapılıyor. Çok güzel ve kaliteli cevizler yetiştiriliyor. Doğasıyla, toprağıyla ceviz burayı sevmiş durumda. Nasıl ki Kurşunlu çilekle anılıyorsa, Konurlar da cevizle anılmaya başladı. 3 sene önce burada 350 ton üretim vardı. Daha sonraki sene 750 ton vardı. Bu sene yaklaşık 2 bin tona çıkmış durumdayız. Ceviz bahçeleri büyüdükçe katlaya katlaya gidiyor. Ceviz şu anda İnegöl'ümüze ve üreticilerimize iyi bir gelir getirmekte. Çiftçimizde bundan memnun. İnşallah diğer ürünlerde de aynı mutluluğu yaşarız. Bu mahallemizde 2 bin ton civarında ceviz üretimi var. Fiyatı yaş olarak 7 lira, kurutulmuş halde ise 30 lira. İlk soyulduğu zaman ise 20 lira civarında. Bizim için çok iyi getiri. Ceviz üreticileri mutlu ve memnun. Ceviz ağaçları genç olduğu için her sene katlayarak artıyor. Bu yıl İnegöl genelinde 10 bin ton civarında verim bekliyoruz" dedi.

Çiftçi Güray Korkut ise, "Mahallemize ilk Recep Tetik amcamız getirmişti. Herkes ilk başta karşı çıkmıştı. Onu görerek biz de bayır tarlamıza diktik. Baktık başarılı oluyoruz. Derken diğer çiftçiler de bunu gördü. Bizler de teşvik ettik. Şu anda mahallemizin yüzde 85'i komple ceviz. Ağaçların ortalama yaşı 6-14 arasında değişiyor, ama arkadan gelen çok bahçemiz var. -28'leri gördük, ova etkilendi, bizim bahçelerimiz etkilenmedi. Bizim burada don çukuru olmadığı için herhangi bir zayiatımız olmadı. Olan yerlerde de kalibre yüksek olduğu için etkilenmedi. Ceviz üreten çiftçinin yüzü bu sene güldü" diye konuştu.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Bursa'da ceviz hasadı çiftçiyi sevindirdi
Bursa'da ceviz hasadı çiftçiyi sevindirdi
Bursa'da ceviz hasadı çiftçiyi sevindirdi
Bursa'da ceviz hasadı çiftçiyi sevindirdi
Bursa'da ceviz hasadı çiftçiyi sevindirdi

Ziraat Odası, İnegöl, Bursa, Ceviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da ceviz hasadı çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da ceviz hasadı çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika
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