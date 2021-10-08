Tarım ve hayvancılık fuarlarında 250 milyon dolarlık ticaret hacmi bekleniyor - Son Dakika

Bursa'da yaklaşık iki yıl aradan sonra tekrar açılan ve yerli yabancı ziyaretçilerle sektör temsilcilerini bir araya getiren tarım ve hayvancılık fuarları sayesinde yaklaşık 250 milyon dolarlık ticaret yapılacağı öngörülüyor.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5 Ekim'de başlayan ve 9 Ekim'e kadar sürecek olan Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda ulusal ve uluslararası 150'den fazla firma, tarım ve hayvancılık alanlarında yeni teknolojileri tanıtıyor.

Balkan ülkelerinin tamamından, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Fas, Tunus Cezayir, Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya ve İran'dan çok sayıda iş insanının katıldığı iki fuarla ticari iş birliklerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en son 2019 yılında düzenlenen fuarları 2 yıl aradan sonra tekrar ziyarete açtıklarını söyledi.

Fuarlara giriş verilerine bakıldığında ilk saatlerden itibaren inanılmaz bir taleple karşılaştıklarını ifade eden Ersözlü, "Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler fuarlara geldi. Bu bizi mutlu etti. Fuarlar özlenmiş. Hem katılımcı firmalarımız hem de ziyaretçilerimiz özlemiş. Katılımcı firmalar yaklaşık iki yıl aradan sonra ürünlerini, makinelerini sergileme fırsatı buldular." dedi.

"2 binin üzerinde yabancı iş insanını ağırlamayı düşünüyoruz"

Ersözlü, fuarların sosyalleşme ve ticaret yerleri olduğuna işaret ederek, "Katılımcı firmalar, getirdikleri ürünleri, makineleri satma veya ihraç etme derdinde. 6 kıta, 36 ülkeden ziyaretçilerimiz var. Kendi imkanlarıyla gelenlerin haricinde bizim getirdiklerimiz var. 5 gün sürecek iki fuarda yaklaşık 2 binin üzerinde yabancı iş insanını ağırlamayı düşünüyoruz. 72 ilden ziyaretçilerimizi ağırlamayı hedefliyoruz. Fuarlara 150 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Şu anda moralli, motivasyonlu başladık. Herkesin bu moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu gördük. Fuarların buna ön ayak olması bizler için de bir mutluluk vesilesi." diye konuştu.

"2019'daki fuar yoğunluğunu 2022'nin ortalarından itibaren yakalayacağız"

Fuarları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek gerçekleştirdiklerini dile getiren Ersözlü, HES kodu sorgulanmadan hiç kimsenin alana alınmadığını, 10 binlerce kişiyi güvenli bir şekilde ağırladıklarını ifade etti.

Ersözlü, fuarlarda firmaların iyi siparişler alacağını tahmin ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Traktör ve tarım makineleri firmaları fuarın açılmasından dolayı çok memnun. TÜYAP olarak üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlayan fuarlarımızla ülkeye hizmet ediyoruz. Fuarlar başladı. Bundan sonra çok daha iyi noktalara gelecek. Benim gözlemlediğim, 2019 yılında efsane bir noktada bıraktığımız fuarları 2022'nin ortalarından itibaren yakalayacağız. Şu anda bu fuarda da iyi bir ticaret bekliyoruz. Dolaylı yoldan etkilediği diğer sektörlerle beraber bu fuar 250 milyon dolarlık bir hacim yaratacaktır. Yaklaşık 250 milyon dolarlık bir ticaretin yapılacağını öngörüyoruz. Fuarın aynı zamanda şehre de katkısı var. Buraya gelen ziyaretçiler şehirde alışveriş yapıyorlar, yemek yiyorlar, konaklıyorlar. Şehir merkezindeki otellerde doluluk oranı çok yüksek. Bu da bizi mutlu ediyor. Ticaretin sadece fuar alanı içinde değil dışarda da gerçekleşmesi önemli."

"Görsel ve ticari bağlantılar olarak iyi bir fuar sergileyeceğiz"

Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de Bursa'nın önemli bir tarım kenti olduğunu dile getirdi.

Aygül, tarım ve hayvancılık alanlarında kapsamlı fuarlar düzenlendiğini belirterek, "Çok sayıda firmamız burada stant açtı. Çok sayıda yabancı iş insanı fuarı gezecek. Görsel ve ticari bağlantılar olarak iyi bir fuar sergileyeceğiz." dedi.

"Bursa tarım alanı büyüklüğü bakımından ülkede 34. sırada yer almasına rağmen tarımsal üretim değeri bakımından 11. sırada bulunuyor." ifadesini kullanan Aygül, bu başarıda üreticilerin yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi ve doğru tarım uygulamaları yapmasının katkısının büyük olduğunu söyledi.

Aygül, "Fuar organizasyonları sadece organizatör firmalar ya da katılımcı firmalar açısından değil, aynı zamanda düzenlendikleri kent, bölge, hatta ülkeler için olumlu sonuçlar doğurmakta, yöre halkının sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır." diye konuştu.