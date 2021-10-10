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Balkan ülkelerine Margaret Marilla cinsi armut ihracatı - Son Dakika

Balkan ülkelerine Margaret Marilla cinsi armut ihracatı

10.10.2021 09:15

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen Margaret Marilla cinsi armutların yarısı Balkan ülkelerine gönderiliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen Margaret Marilla cinsi armutların yarısı Balkan ülkelerine gönderiliyor.

İlçeye bağlı kırsal mahallelerde hasadı devam eden Margaret Marilla çeşidi armudun yıllık rekoltesi 5 bin tonu buluyor.

İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetişme döneminde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle armutta verimin düştüğünü, fiyatların ise üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Margaret Marilla çeşidinin kilogram başına fiyatının 3-3,5 lira olduğunu belirten Ulu, "Şu an itibarıyla yaklaşık olarak hasadımızın yarısını tamamladık. Aşırı soğuklardan tonajlarda biraz noksanlığımız var. Bu noksanlığımızı da çok şükür fiyatların iyi olmasından dolayı kapatacağız." diye konuştu.

Ulu, ilçedeki üretimin yarısına karşılık gelen 2 bin 500 ton amudun Balkan ülkelerine ihraç edildiğini bildirdi.

Meyveyi aracı firmalarla bu ülkelere gönderdiklerini anlatan Ulu, "İhracatın olmasından dolayı da fiyatlarda biraz artış var." dedi.

Balkan ülkelerine Margaret Marilla cinsi armut ihracatı
Balkan ülkelerine Margaret Marilla cinsi armut ihracatı
Balkan ülkelerine Margaret Marilla cinsi armut ihracatı
Balkan ülkelerine Margaret Marilla cinsi armut ihracatı
Balkan ülkelerine Margaret Marilla cinsi armut ihracatı
Balkan ülkelerine Margaret Marilla cinsi armut ihracatı
Balkan ülkelerine Margaret Marilla cinsi armut ihracatı
Balkan ülkelerine Margaret Marilla cinsi armut ihracatı
Balkan ülkelerine Margaret Marilla cinsi armut ihracatı

İnegöl, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkan ülkelerine Margaret Marilla cinsi armut ihracatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkan ülkelerine Margaret Marilla cinsi armut ihracatı - Son Dakika
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