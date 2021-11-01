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Büyükşehir, 126 Kadın Üreticiye Daha Kıl Keçisi Desteklemesi Yaptı - Son Dakika

Büyükşehir, 126 Kadın Üreticiye Daha Kıl Keçisi Desteklemesi Yaptı

01.11.2021 15:03
Büyükşehir, 126 Kadın Üreticiye Daha Kıl Keçisi Desteklemesi Yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadın üreticilerin yararlanması için başlattığı Kıl Keçisi desteklemeleri devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadın üreticilerin yararlanması için başlattığı Kıl Keçisi desteklemeleri devam ediyor. 126 kadın üreticinin daha yararlandığı desteklemede dağıtılan keçi sayısı 798 oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime daha fazla katılması ve Muğla bölgesine en uygun hayvan türü olan Kıl Keçisinin yaygınlaşması için desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye, Köyceğiz, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinde 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilerin yararlanması için başlattığı 2 dişi 1 erkek kıl keçisi desteklemesi için başvurular tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadın üreticilere destek olmak için başlatılan Kıl Keçisi projesinden 5 İlçeden 126 kadın üretici projeden yararlanmaya hak kazandı.

Marmaris'ten 1, Datça'dan 13, Ula'dan 33, Fethiye'den 20, Köyceğiz'den ise 59 kadın üreticinin destekleneceği Kıl Keçisi projesinde 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilere 2 dişi 1 erkek kıl keçisi desteklemesi yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce Muğla'nın Menteşe, Dalaman, Ortaca ve Kavaklıdere ilçelerinden 140 kadın üreticiye 420 kıl keçisi dağıtmıştı. Büyükşehir Belediyesinin son desteklemelerinin ardından il genelinde toplam 266 kadın üreticiye toplam 798 Kıl Keçisi verilmiş oldu.

Büyükşehir, 126 Kadın Üreticiye Daha Kıl Keçisi Desteklemesi Yaptı
Büyükşehir, 126 Kadın Üreticiye Daha Kıl Keçisi Desteklemesi Yaptı
Büyükşehir, 126 Kadın Üreticiye Daha Kıl Keçisi Desteklemesi Yaptı
Büyükşehir, 126 Kadın Üreticiye Daha Kıl Keçisi Desteklemesi Yaptı

Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz, Fethiye, Muğla, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir, 126 Kadın Üreticiye Daha Kıl Keçisi Desteklemesi Yaptı - Son Dakika


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