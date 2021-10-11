Büyükşehir üreten kadınların yanında - Son Dakika

11 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir üreten kadınların yanında

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirdeki 40 civarındaki kadın kooperatifiyle iletişim kurarak çalışma yürüttüklerini, pandemi sürecinde erzak paketlerindeki ürünler için 1. 5 milyon TL'lik alışveriş yaparak kadınların çalışmalarına destek olduklarını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' programı, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla yapıldı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile kadın kooperatiflerinin, derneklerin temsilcilerinin yer aldığı programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından kadın kooperatiflerine verilen destekler ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Türkiye'ye örnek

Sanayi başta olmak üzere birçok alanda başarılı olan Bursa'nın kadın çalışmalarında ve kadın emeğinin Türkiye'ye yayılması noktasında ülkeye örnek olacağını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, nüfusun yüzde 49. 9'unu kadınların oluşturduğunu belirterek kadınlara yönelik rakamsal verileri paylaştı. Kadınların hayatın her aşamasında var olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, başarılı kadın hikayelerinin de birçok insana ışık olduğunu dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmaları önemsediğini anlatan Başkan Aktaş, "Belediye bünyesinde bir ekip kurarak kadın kooperatiflerini ziyaret ettik. Bazılarını eşimle birlikte bizzat ben ziyaret ettim. 40 civarında kooperatifi kurum olarak taradık. Kooperatiflere fiziki şartlarını iyileştirme noktasında 1 milyon TL civarında destek verdik. Pandemi sürecinde kadın kooperatifleri kapanmak bir yana mesai yaptılar. Yaklaşık 1. 5 milyon TL'lik alışveriş yaparak ürünlerine erzak paketlerinde yer verdik. Bu ay sonunda 29 Ekim'de Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde 'Üreten kadın kooperatifleri Bursa Buluşması'nı düzenliyoruz. Tüm masrafları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kadın kooperatiflerini tüm Bursa ve Türkiye'yle buluşturacağız. E ticaretin de giderek yaygınlaştığını biliyoruz. Gayretlerimizle bu konuda daha büyük işlere hep birlikte imza atacağız. Bursa'nın dört bir yanında güzel işlere imza atan kadınlarımız var. Her birini ayrı ayrı kutluyorum. Onların kurumsallaşması için Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını kullanacağız. Yakın zamanda kadın, aile ve çocuk başlığında özel bir daire başkanlığı ve şube müdürlüğü oluşturacağız" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI